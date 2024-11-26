想被辜仲諒「塞進行李箱」！蕭美琴原來在圖這件事

副總統蕭美琴今天陪同總統賴清德接見世界棒球12強賽冠軍的台灣代表隊時說，謝謝代表隊賦予台灣「世界第一名」的驕傲，她希望像很多球迷一樣衝到日本，甚至曾經開玩笑問亞洲棒球總會長辜仲諒，「能不能偷偷把我裝在行李箱」。

台灣勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，總統府下午以「棒球英雄 台灣尚勇」為主題舉辦英雄大遊行。隨後，總統賴清德、副總統蕭美琴在總統府接見代表團成員，感謝他們讓世界看見台灣。

蕭副總統一開始幽默地說，全台灣今天只想看台灣隊的成員，「不想聽我講話」，但她和賴總統作為總統府主人，有責任向台灣隊成員表達歡迎與感謝，而她也是全台灣2000多萬名棒球迷之一，也很想像很多球迷一樣衝到日本，甚至曾經開玩笑詢問亞洲棒球總會會長辜仲諒，「能不能偷偷把我裝在行李箱」，結果被辜仲諒很認真地回絕了。

蕭副總統也回憶，20多年前曾經衝去日本北海道觀看棒球亞錦賽，當年的明星球員就是這次的冠軍教練團，「這一刻他們也等很久了」，打棒球看到很多明星，但是沒有團隊就沒有明星，總教練、球員、防護員、營養師、球迷、啦啦隊，情蒐人員都是身經百戰，用畢生的心血來養成TEAM TAIWAN，而且沒有團隊就沒有英雄，每一個環節，國家都少不了大家。

世界12強棒球賽台灣隊24日以4比0完封日本奪冠，隊長陳傑憲轟出關鍵3分砲後，特別用食指和大拇指在胸前比劃出一個框；陳傑憲昨天返台時解釋，是想告訴大家「我們是來自台灣的選手」。

蕭副總統致詞時也用手勢在胸前的Taiwan劃框，她說，在國際上，台灣這個名字有時候看得到，有時候看不到，台灣的名字背後有今天的驕傲，也有很多的辛酸、挫折、困難，謝謝代表隊賦予台灣「全世界第一名」的驕傲，謝謝代表隊賦予台灣團結、激勵人心的動力，謝謝代表隊讓世界看見台灣。

蕭副總統表示，謝謝台灣隊用專業用努力，用永不放棄的精神，把「台灣」這個有時候看不到、有時看得到的名稱，克服萬難帶到世界舞台上，只有台灣人能明白，這種種困難與挫折，台灣隊的成就更值得台灣人去珍惜。

蕭副總統說，這次奪冠有上一個世代、也有下一個世代的球員，更提醒大家還有下一代的孩子，還有基層棒球，需要大家持續去關心努力，讓台灣更好、實力更強，讓勝利這條路，也是讓台灣人團結的這條路繼續走下去，「大家一起加油，台灣加油」。

最後蕭副總統以「自信勇敢 咱的名」的歌詞來勉勵台灣隊，「志氣是你們的名字，阮是驕傲的台灣囡仔」。