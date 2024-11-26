警消眷屬爭權益！「因公殉職認定太嚴 法律也無法伸張正義」

民眾黨立法院黨團今天舉行公聽會，關心警消與眷屬權益之回顧與前瞻，因公殉職的警察劉宗鑫遺孀數度哽咽，直言現行因公殉職認定過於嚴格，法律也無法真正伸張正義，警察機關人力有限，還要面對關說施壓，希望能夠讓他們安全上班、安全回家。

民眾黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍今天舉行「警消與眷屬權益之回顧與前瞻」公聽會，並邀請學者專家及警消團體、眷屬與會。

吳春城表示，警消是民眾黨團心頭最柔軟的一塊，他們冒著高風險工作，生命甚至受到威脅，需要特別重視權益與照顧。現行警消常見的職場問題包括加班做白工、裝備不足出勤、人力不足及沒有危險退避權，年改後又面臨退休金減少的問題，這些最基本的權益，希望都能夠獲得保障。

麥玉珍則說，她長期爭取警消的權益與設備，希望透過公聽會聽取不同建議，並且聆聽警消同仁和家屬的需求，基層警消在高壓、高工時的惡劣工作環境時刻守護人民，透過改進才能完善警消安全，家屬也能更有保障。

國民黨前立委、中央警察大學教授游毓蘭指出，從警察大學近年招生下降、退學增加，再到錄取級分下滑，顯見警察人員的流失絕非危言聳聽，再加上惡劣的工作環境，嚴重侵害基層警察的健康權，包括可怕的績效殺人、高壓又欠缺周延的支持與保護等，現在都還有賴改善。

今年9月30日，新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫因公殉職，其遺孀在發言時頻頻拭淚，直指現行因公殉職認定過於嚴格，但是卻給犯人寬容的判定，法律也無法真正伸張正義，警察用槍是為了保護執勤安全，開槍後卻要面對一連串檢討執法過度。

她也提到，警察機關人力有限提供行政協助，如今卻無限上綱連半夜都在接電話，甚至面臨關說壓力，希望能夠讓他們安全上班，也能安全回家。

消防員工作權益促進會理事黃升則提出多項訴求，包括公務人員需要全面適用職安法、開放公務員組工會更顯重要，政府應該給予消防員相對優惠的醫療、長照與職能等團保規劃，在缺乏人力的消防制度，未來才能更好保留人才，吸引更多人進入這個公共安全職場。