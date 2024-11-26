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警消眷屬爭權益！「因公殉職認定太嚴 法律也無法伸張正義」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌（中）、吳春城（左）、麥玉珍（右）上午在立法院舉行「警消與眷屬權益及福利之回顧與前瞻」公聽會，針對警消勞動環境改善及裝備和待遇提升改善期許與年金改革等議題進行討論。記者林伯東／攝影
民眾黨立委黃國昌（中）、吳春城（左）、麥玉珍（右）上午在立法院舉行「警消與眷屬權益及福利之回顧與前瞻」公聽會，針對警消勞動環境改善及裝備和待遇提升改善期許與年金改革等議題進行討論。記者林伯東／攝影

民眾黨立法院黨團今天舉行公聽會，關心警消與眷屬權益之回顧與前瞻，因公殉職警察劉宗鑫遺孀數度哽咽，直言現行因公殉職認定過於嚴格，法律也無法真正伸張正義，警察機關人力有限，還要面對關說施壓，希望能夠讓他們安全上班、安全回家。

民眾黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍今天舉行「警消與眷屬權益之回顧與前瞻」公聽會，並邀請學者專家及警消團體、眷屬與會。

吳春城表示，警消是民眾黨團心頭最柔軟的一塊，他們冒著高風險工作，生命甚至受到威脅，需要特別重視權益與照顧。現行警消常見的職場問題包括加班做白工、裝備不足出勤、人力不足及沒有危險退避權，年改後又面臨退休金減少的問題，這些最基本的權益，希望都能夠獲得保障。

麥玉珍則說，她長期爭取警消的權益與設備，希望透過公聽會聽取不同建議，並且聆聽警消同仁和家屬的需求，基層警消在高壓、高工時的惡劣工作環境時刻守護人民，透過改進才能完善警消安全，家屬也能更有保障。

國民黨前立委、中央警察大學教授游毓蘭指出，從警察大學近年招生下降、退學增加，再到錄取級分下滑，顯見警察人員的流失絕非危言聳聽，再加上惡劣的工作環境，嚴重侵害基層警察的健康權，包括可怕的績效殺人、高壓又欠缺周延的支持與保護等，現在都還有賴改善。

今年9月30日，新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫因公殉職，其遺孀在發言時頻頻拭淚，直指現行因公殉職認定過於嚴格，但是卻給犯人寬容的判定，法律也無法真正伸張正義，警察用槍是為了保護執勤安全，開槍後卻要面對一連串檢討執法過度。

她也提到，警察機關人力有限提供行政協助，如今卻無限上綱連半夜都在接電話，甚至面臨關說壓力，希望能夠讓他們安全上班，也能安全回家。

消防員工作權益促進會理事黃升則提出多項訴求，包括公務人員需要全面適用職安法、開放公務員組工會更顯重要，政府應該給予消防員相對優惠的醫療、長照與職能等團保規劃，在缺乏人力的消防制度，未來才能更好保留人才，吸引更多人進入這個公共安全職場。

人力 殉職 警察

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