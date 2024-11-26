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退撫基金虧損部分是否公開？許舒翔：恐有負面影響 需再評估

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
考試院副院長被提名人許舒翔。記者潘俊宏／攝影
考試院副院長被提名人許舒翔。記者潘俊宏／攝影

公務人員退撫基金投資績效影響公務人員退撫權益，國民黨立委林思銘今天詢問考試院副院長被提名人許舒翔，是否支持公開前20大虧損。許說，公開虧損的部分可能會對社會有負面影響，需再審慎評估。

立法院全院委員會今日針對考試院人事進行審查。林思銘問，公職人員關心退撫基金權益，委外操作績效公開，但自營績效缺乏透明度，許舒翔是否支持公開前20大虧損？他認為應適時公開。許回應，對於績效好的部分已經有公開機制，公開虧損的部分可能會對社會有負面影響，需要再審慎評估。

許舒翔說，一般的投資也沒有針對虧損部分做公開，容許他上任後全盤了解。過去這幾年績效還不錯，五年、三年統計起來，比年平均績效好，其中有一年是民國111年是國際市場不好，民國111年是負的。是否有辦法在國際景氣不好的情況下，委託或自行操作還是能有正成長，這牽涉到風險控管、資產配置，容許上任後仔細檢討。

關於如何推動員工心理健康跟申訴保障機制，許舒翔表示，目前「公務人員安全及衛生防護辦法」規定大概是針對硬體設施部分影響相關工作人的身心狀況，非硬體的如霸凌，希望未來針對法規檢討。

林思銘問，新住民考試參與率偏低，是否支持新住民享有跟原住民相同的加分制度？許舒翔說，原住民在國考無加分制度，只是有幫原民辦特考，如果要設新住民考試類科，用人機關提出都可以增設，但如果要比照原民有特考則需要修法，尋求社會共識，當然也希望有更多新住民參與。

新住民 績效

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