廢考院有但書！許舒翔：先討論五權憲法跟三權分立

因我國五權憲法特殊設計，「廢考監」一直存在。民進黨立委陳俊宇今天表示，考試院副院長被提名人許舒翔，可能會是末代副院長；許說，現在努力的都會留下痕跡，考試院功能轉換到其他機關也會持續下去，不影響他在工作的努力。

立法院全院委員會今針對考試院人事進行審查。陳俊宇問及考試院廢除問題，許舒翔或成末代考試院副院長；許說，我國五權憲法設計特殊，世界各國大部分以三權分立設計憲法結構，如果在這方面檢討，針對五權憲法跟三權分立能夠有所討論，不需要考試院存在，那就做調整。

許舒翔表示，現在考試院就是憲政機關，不管末代或什麼代，每天就要積極努力，所努力的絕對會留下痕跡，現在做更好，這些功能未來轉換到其他機關也會持續下去，不會因為機關不見而不重要，考試院做的事情還是非常重要，不影響他個人在工作崗位上的努力。

針對加速國家考試數位轉型，許舒翔說，新世代對於資訊科技應用能力較強，年輕人用手寫較有障礙，用資訊化方式處理，也許可以降低考試障礙。積極推動電腦化測驗轉型，遭遇障礙很多，沒有足夠資源跟經費，他接任考選部長時只有6千個電腦座位，跟幾位考試委員拜託每個大學、學校，目前為止增加到了1萬6千台，但要辦大型考試還是相當不足。

許舒翔表示，未來除了座位型（電腦），用筆電型電腦考試怎樣做，還會加強研議，但考試公平性一定會做到。朝向數位化轉型一定會做，整個系統從考生報名，包括典試委員遴選、命題、閱卷等等都希望完全走向資訊化。