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范雲代表民進黨訪智利 爭取國際自由聯盟副主席
國際自由聯盟（Liberal International, LI）第64屆年度大會，將於台灣時間11月29日周五晚間8點舉辦開幕儀式，民進黨立委范雲透露，她將代表民進黨爭取新任的國際自由聯盟副主席，也會擔任大會論壇講者，不錯失任何台灣能進行國際參與的機會。
范雲今早發文表示，自己人在松山機場，準備遠赴智利聖地牙哥，參加國際自由聯盟年會。此次出訪，將先抵達日本轉機至紐約，然後從冬日的北半球一路飛到正值夏季的智利。
談及出行心情，范雲笑稱非常榮譽，因其即將代表民進黨，爭取新任的國際自由聯盟副主席；這個國際組織，除了前總統蔡英文曾出席在大會致詞，更曾有副總統蕭美琴副總統、內政部長劉世芳擔任要職。
范雲指出，這屆年會於本周五開始，大會上有世界各地自由主義政黨的代表、國會議員等多國政黨及政要，以及來自全球民主及人權倡議之非政府組織的公民社會代表，一起共襄盛舉，場面盛大。她也會擔任論壇講者，與其他民主國會的議員一起發表演說。
范雲進一步說，自己身為立委，出遠門還是會掛心國會情況，深怕藍白兩黨又會偷襲、提出具爭議性的法案。即使如此，也不能停下台灣的國際參與腳步，她不會錯失任何台灣能進行國際參與的機會，這次為了台灣的國際倡議，一樣會在遙遠的南美洲智利全力以赴。
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