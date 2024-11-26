快訊

中捷砍人凶嫌辯「誤傷長髮哥」 被害高中生父親：輕判恐有學習效應

看法持續分裂？川普勝選後新民調 逾半美國民眾反對續援烏克蘭

聽新聞
0:00 / 0:00

范雲代表民進黨訪智利 爭取國際自由聯盟副主席

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委范雲透露，她準備遠赴智利聖地牙哥，參加國際自由聯盟年會，並代表民進黨爭取新任的聯盟副主席。圖／范雲辦公室提供
民進黨立委范雲透露，她準備遠赴智利聖地牙哥，參加國際自由聯盟年會，並代表民進黨爭取新任的聯盟副主席。圖／范雲辦公室提供

國際自由聯盟（Liberal International, LI）第64屆年度大會，將於台灣時間11月29日周五晚間8點舉辦開幕儀式，民進黨立委范雲透露，她將代表民進黨爭取新任的國際自由聯盟副主席，也會擔任大會論壇講者，不錯失任何台灣能進行國際參與的機會。

范雲今早發文表示，自己人在松山機場，準備遠赴智利聖地牙哥，參加國際自由聯盟年會。此次出訪，將先抵達日本轉機至紐約，然後從冬日的北半球一路飛到正值夏季的智利。

談及出行心情，范雲笑稱非常榮譽，因其即將代表民進黨，爭取新任的國際自由聯盟副主席；這個國際組織，除了前總統蔡英文曾出席在大會致詞，更曾有副總統蕭美琴副總統、內政部長劉世芳擔任要職。

范雲指出，這屆年會於本周五開始，大會上有世界各地自由主義政黨的代表、國會議員等多國政黨及政要，以及來自全球民主及人權倡議之非政府組織的公民社會代表，一起共襄盛舉，場面盛大。她也會擔任論壇講者，與其他民主國會的議員一起發表演說。

范雲進一步說，自己身為立委，出遠門還是會掛心國會情況，深怕藍白兩黨又會偷襲、提出具爭議性的法案。即使如此，也不能停下台灣的國際參與腳步，她不會錯失任何台灣能進行國際參與的機會，這次為了台灣的國際倡議，一樣會在遙遠的南美洲智利全力以赴。

智利 民進黨 范雲

延伸閱讀

12強賽／中華隊返台 蕭美琴接機並感謝他們帶給台灣榮耀

影／多個公務機關出現職場霸凌 范雲：強化霸凌申訴、調查機制

范雲合體鄭運鵬直播 談翁曉玲提案「背後恐有特別的力量」

法務部擬提高墮胎罰金 范雲批：無視性別平等

相關新聞

獨／賀12強奪冠！央行規劃發紀念幣

中華隊贏得世界棒球賽12強冠軍，傳出賴清德總統規畫將500元鈔票改版成「台灣棒球英雄」版。國民黨立委賴士葆說，改版涉及複...

綠營要罷李彥秀？ 陳玉珍：國民黨也可鎖定吳思瑤

台北市內湖科技園區周邊今有團體發起罷免國民黨立委李彥秀遊行，準備展開連署。國民黨立委陳玉珍認為，民進黨開始啟動民眾都不支...

財產申報／郭智輝財產破3億、鄭麗君夫婦身家12億

監察院今天公告最新廉政專刊，經濟部長郭智輝財產申報破3億元，行政院副院長鄭麗君申報超過12億元，財產大多登記在丈夫沈學榮...

環境部預告列管環丁烴 多用於殺蟲劑、防污塗料

化學物質環丁烴可用於殺蟲劑、防污塗料等，但由於可存於水中達10年，且具生物濃縮性，環境部今天預告列管，未來禁止於網購平台...

賴總統催生催婚 贈台灣隊「未來做總統」嬰兒包屁衣

總統賴清德今天接見世界棒球12強賽冠軍的台灣代表隊，他鼓勵球員拿到國光獎金後，還在猶豫是否結婚的可以結婚，猶豫要不要生孩...

總統點名林昱珉 有一件事不要跟王建民學習

總統賴清德今天接見12強棒球賽台灣隊代表團成員時，特別提到職棒統一獅球員陳傑憲等人說，「要在總統府見你們實在是不簡單，你...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。