民團籲人工生殖法暫緩送立法院 憂心代孕恐淪階級剝削

「人工生殖法」修正草案已於今年7月預告期滿，各界關注後續審議進度，但婦女團體強烈反對，並提出質疑：30年都過不了的法案，為什麼現在趕著合法化？台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛說，政府應該重視婦兒權益，不要讓女性子宮商品化，產生階級剝削問題。

多個婦女團體於今日成立「全國婦兒團體聯盟」，共同抵制可能對婦女、兒童以及家庭造成傷害的社會議題，尤其是傷害婦女健康與尊嚴的代理孕母制度。單信愛表示，孩子由父母自然受孕產出，並由親生父母照顧最符合雙方福祉，倫理應建立在「自然生殖醫學」，而非透過人工生殖、代理孕母來解決。

國健署署長吳昭軍表示，「人工生殖法」於5月中預告後，針對預告期間蒐集意見，邀請醫學、婦權、兒權、倫理與法律專家以及所涉權責部會，召開9次會議研議草案。他指出，一切循法制作業程序辦理中，以「年底送進行政院」為目標。

單信愛指出，代孕是一種使用別人身體的不合理行為，並非只是單純的「幫忙生產」，背後還存在剝削、階級隱憂，弱勢婦女可能要付出生命代價，甚至被迫從事代孕。她匯集了多個婦女團體的意見，希望國健署暫緩將「人工生殖法」修正草案送到立法院審議，待有完善的配套措施後再進行討論。

10多個婦女團體共同組成「全國婦兒團體聯盟」，聚焦婦女、家庭及兒童保護議題，單信愛強調，聯盟主要目的為關心、推動婦兒健康與相關福祉，以目前台灣墮胎現況為例，每年墮胎數是活產新生兒數的2到3倍，政府應建立「懷孕婦女生產基金」、「人工流產通報機制」及設置「懷孕婦女個案管理師」，正視非預期懷孕婦女人工流產議題。

耕莘醫院婦產科醫師張正坤指出，應正視人工生殖以及代理孕母的推動，每件事情都有好與不好的一面，要盡力取得平衡點。他認為，基於保障女性權益，「人工生殖法」的推動應匯集多元意見以符合社會共識。