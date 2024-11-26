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總統見12強英雄！「因為你們，世界看見台灣不只有半導體」

中央社／ 台北26日電
總統賴清德26日接見世界12強棒球賽冠軍國家代表成員表示，因為有你們，國際社會會看見台灣，知道台灣不是只有半導體，還有棒球。圖／聯合報系資料照片
總統賴清德26日接見世界12強棒球賽冠軍國家代表成員表示，因為有你們，國際社會會看見台灣，知道台灣不是只有半導體，還有棒球。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德今天接見世界12強棒球賽冠軍國家代表成員表示，感謝將台灣推上世界第一，「你們都是台灣之光，也因為有你們，國際社會會看見台灣，知道台灣不是只有半導體，台灣還有棒球」。

台灣勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，總統府下午以「棒球英雄 台灣尚勇」為主題舉辦英雄大遊行。隨後，總統賴清德、副總統蕭美琴在總統府接見代表團成員，感謝讓世界看見台灣。

總統致詞表示，他的高興無法用筆墨形容，有點像剛結婚那種心情，或是娶媳婦兒子結婚的時候，他也是那麼高興，更早一點，高中聯考考上的時候，也很高興，他相信全國人民也非常高興。他要代表全國人民，恭喜Team Taiwan所有台灣英雄，為國家贏得第一座歷史上世界級的冠軍。

總統說，「感謝你們將台灣推上世界第一，你們都是台灣之光，也因為有你們，國際社會會看見台灣，知道台灣不是只有半導體，台灣還有棒球」。

總統也肯定球隊將士用命，從台北大巨蛋的分組預賽，到東京巨蛋超級循環賽，場場精彩，每一個防守、投球、打擊，處處都看到球員的美技，尤其最後一場冠亞軍賽，感謝隊長陳傑憲、捕手林家正2支全壘打得到4分，也感謝大家的努力，完封日本、創下歷史紀錄。

總統說，這場勝利阻止了日本的27連勝繼續往前走，也打破了日本國家隊連續5000多個日子沒有被完封，但更難得的是，台灣贏得勝利之後，在總教練曾豪駒帶領之下，球隊圍著投手丘，脫下帽子跟觀眾表達感謝，跟其他球隊表示敬意。

總統指出，曾豪駒也婉謝在日本職棒勝地東京巨蛋開香檳，這種謙卑的精神，讓國際社會看到不只贏得球賽，還贏得尊敬。

總統表示，這樣的表現贏得國際社會一致讚許，他還記得出發前，曾豪駒對媒體講，這一趟去比賽是要爭取歷史與故事，陳傑憲說，希望能夠成為台灣的驕傲，這2個目標都達到了，而且超乎預期，令人非常欽佩。

所以，總統說，國家為了表示感謝，用戰鬥機伴飛，請蕭副總統到機場接機，舉辦英雄車隊大遊行，也在總統府邀請三軍儀隊搭起劍門，歡迎球隊凱旋。

日本 看見台灣 總統府

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