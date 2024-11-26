「芬蘭也用波波醫」 許舒翔：通過國家考試 也能有不錯表現
「波波醫生」引發正反兩派論戰，考試院副院長被提名人許舒翔今天表示，如果本國醫生足夠，優先考量，但也不要因為個案全盤否定，相信能通過國家考試，後面衛福部有相關專業養成，也會有不錯表現。
立法院全院委員會今天針對考試院人事進行審查。國民黨立委楊瓊瓔詢問，波波醫生引發論戰，未來考試院要如何調整制度，讓公平性得以確保。許舒翔表示，考選部辦理醫師考試，基本上都是依醫師法，醫師經過考選部第一階段考試後，還有實習階段，之後通過第二次國家考試才能成為醫師，考選部不是主管機關，但碰到問題會協助。
許舒翔進一步說，偏鄉醫療資源比較缺乏，如何照顧國人健康最優先考量，如果本國醫生足夠會優先考量，且波波醫生問題不是只有台灣存在問題，他曾經到芬蘭了解，芬蘭也用不少到波蘭學習的醫生，在專業上有把關，還要求要會當地語言才能執業，專業上當然有把關。
許舒翔說，因為牙醫師通過第一階段考試後，回來沒有辦法實習，如果等5年資格就廢掉，因此，也有人直接在國外就業，例如像是在英國做牙醫師。
許舒翔強調，相信波波醫生能通過國家考試，後面又有相關專業養成，也會有些表現不錯，不要因為個案全盤否定。
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