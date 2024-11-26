霸凌懲處何時修法？ 許舒翔盼下會期處理 「考試院應去基層走走」

立法院今天下午審查考試院副院長被提名人許舒翔人事案，國民黨立委牛煦庭詢問，考試院何時會推出霸凌懲處的修法？許舒翔回應，盼下個會期提出來，也提到考試院「應該多出去走一走」，了解基層聲音。

牛煦庭表示，勞動部發展署霸凌事件揭露北分署的問題，公務員長期處在高壓環境，還有打假卡問題、貪汙圖利等情形。分署長謝怡蓉上任後，靠著前勞動部長許銘春，作威作福。行政院長卓榮泰說永不錄用，但其實站在保障公務員角度，最後恐變成說說而已，霸凌者仍可以依法救濟，以公務員身份去申請其他職位。

牛煦庭提到，現行法律並無針對職場霸凌有明確定義，包含現行考績法，許多規定都沒提，有修改制度的必要。銓敘部今年2月送給考試院的公文，就已經針對公務人員考績法有修正草案，但是就沒有然後，直到現在出了人命，院長剛說下一會期修法，那就立即來處理。

牛煦庭建議，考試院是人事權最高憲政機關，照現行邏輯跟制度，無法解決問題，只會官官相護，勞動部北分署的離職率相當高，哪些機關留不住人，或常常有請調需求，一定有原因，如果考試院有督導跟機制，是不是能少一點悲劇？

許舒翔表示認同，他說，考試院與人總也會研擬建立一些資料庫平台，去了解相關數據，如果人員過度流動應及早發現，考試院要「多出去走一走」，了解基層聲音，不可放著各單位自己處理，當事人如提出相關申訴，會有救濟程序可循。