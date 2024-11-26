國策顧問彭添富辭世 其子彭俊豪證實27日開放弔唁

民進黨前立委、現任國策顧問彭添富今天凌晨離世，享壽73歲，其子民進黨桃園市議員彭俊豪也發文表示，彭添富已蒙佛祖招引往生西方，靈堂設於中壢區自宅，27日開放弔唁。

老師出身的彭添富出生在桃園中壢，曾連任2屆台灣省議員、1屆桃園縣議員、2屆立法委員、凍省後擔任台灣省諮議會第1屆議長、並曾擔任行政院客家委員會副主任委員、民進黨族群事務部主任、桃園果菜市場公司董事長等。他擔任民意代表任內於南桃園及沿海地區服務，相當照顧客家鄉親、並積極爭取福利，為民進黨在南桃園打下基礎。

彭俊豪在接近中午時證實這項消息，並在臉書（Facebook）發文，「家父彭添富先生已於今日凌晨蒙佛祖招引往生西方，感謝諸位親友的關懷慰問，靈堂設於中壢區的自宅，並訂於11月27日開放弔唁」。