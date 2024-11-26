快訊

雲林議員陳芳盈遭撞「眼部受創」轉台大醫 肇事駕駛疑急閃臨停衝逆向

12強賽／坦言沒想過能奪冠 陳傑憲曾自覺渺小：往後可以抬頭挺胸走向國際

張忠謀自傳揭「曾拒業務主管職」 劉德音妙回1句現場笑聲不斷

國策顧問彭添富辭世 其子彭俊豪證實27日開放弔唁

中央社／ 桃園26日電
前立委彭添富（右）26日凌晨驚傳離世，享壽73歲。圖／彭俊豪提供
前立委彭添富（右）26日凌晨驚傳離世，享壽73歲。圖／彭俊豪提供

民進黨前立委、現任國策顧問彭添富今天凌晨離世，享壽73歲，其子民進黨桃園議員彭俊豪也發文表示，彭添富已蒙佛祖招引往生西方，靈堂設於中壢區自宅，27日開放弔唁。

老師出身的彭添富出生在桃園中壢，曾連任2屆台灣省議員、1屆桃園縣議員、2屆立法委員、凍省後擔任台灣省諮議會第1屆議長、並曾擔任行政院客家委員會副主任委員、民進黨族群事務部主任、桃園果菜市場公司董事長等。他擔任民意代表任內於南桃園及沿海地區服務，相當照顧客家鄉親、並積極爭取福利，為民進黨在南桃園打下基礎。

彭俊豪在接近中午時證實這項消息，並在臉書（Facebook）發文，「家父彭添富先生已於今日凌晨蒙佛祖招引往生西方，感謝諸位親友的關懷慰問，靈堂設於中壢區的自宅，並訂於11月27日開放弔唁」。

桃園 民進黨 議員

延伸閱讀

2025台灣燈會桃園高鐵站前舉行 棒球元素呼應12強金牌

巫啟賢等演藝明星捐山區學童80萬 桃園復興10校40生受惠

總統府國策顧問彭添富今凌晨辭世 享壽73歲

12強賽／桃園英雄見面會地點曝光 總教練曾豪駒、4球員確定現身

相關新聞

獨／賀12強奪冠！央行規劃發紀念幣

中華隊贏得世界棒球賽12強冠軍，傳出賴清德總統規畫將500元鈔票改版成「台灣棒球英雄」版。國民黨立委賴士葆說，改版涉及複...

綠營要罷李彥秀？ 陳玉珍：國民黨也可鎖定吳思瑤

台北市內湖科技園區周邊今有團體發起罷免國民黨立委李彥秀遊行，準備展開連署。國民黨立委陳玉珍認為，民進黨開始啟動民眾都不支...

財產申報／郭智輝財產破3億、鄭麗君夫婦身家12億

監察院今天公告最新廉政專刊，經濟部長郭智輝財產申報破3億元，行政院副院長鄭麗君申報超過12億元，財產大多登記在丈夫沈學榮...

民團籲人工生殖法暫緩送立法院 憂心代孕恐淪階級剝削

「人工生殖法」修正草案已於今年7月預告期滿，各界關注後續審議進度，但婦女團體強烈反對，並提出質疑：30年都過不了的法案，...

「芬蘭也用波波醫」 許舒翔：通過國家考試 也能有不錯表現

「波波醫生」引發正反兩派論戰，考試院副院長被提名人許舒翔今天表示，如果本國醫生足夠，優先考量，但也不要因為個案全盤否定，...

12強奪冠發紀念鈔？李彥秀：3件事小心 別又讓全民期待落空

中華隊擊敗日本隊，拿下「世界12強棒球賽」冠軍，是否應為中華隊優秀奪冠一事，發行紀念鈔或紀念硬幣為各界討論。對此，國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。