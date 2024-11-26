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賴總統穿Taiwan帽T迎接台灣隊 與選手擊掌擁抱

中央社／ 台北26日電
台灣隊在世界12強棒球賽勇奪冠軍，「棒球英雄 台灣尚勇」英雄大遊行26日下午從凱達格蘭大道、公園路口出發。中央社
台灣隊在世界12強棒球賽勇奪冠軍，「棒球英雄 台灣尚勇」英雄大遊行26日下午從凱達格蘭大道、公園路口出發。中央社

2024年世界棒球12強賽台灣隊奪冠，總統賴清德、副總統蕭美琴今天在總統府內穿著與代表隊同款Taiwan字樣的帽T接見台灣隊。賴總統一一問候每位台灣隊球員，並關心選手們狀態，與選手們擊掌、擁抱。

為歡迎台灣隊凱旋歸國，賴總統昨天特別安排4架F-16V伴飛並施放熱焰彈迎接台灣隊所搭乘的華航班機返台，今天則是在總統府內由三軍儀隊架起劍門，歡迎球員凱旋歸國；賴總統偕蕭副總統在府內迎接代表隊全體成員。

文總今天下午舉辦「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，遊行隊伍自凱道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路「英雄谷」，現場施放勝利紙花向台灣英雄致敬，再左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，最後抵達總統府。台灣隊球員今天全部穿著Taiwan字樣的黑色帽T出席。

代表團約下午4時抵達總統府，通過由國防部三軍儀隊搭起象徵榮耀的劍門迎接代表隊，賴總統偕蕭副總統、總統府秘書長潘孟安均穿著Taiwan字樣的帽T在敞廳迎接台灣隊的隊職員。

由總教練曾豪駒與首席兼捕手教練高志綱率先進入府內，2人一同通過劍門後由賴總統、蕭副總統與總統府秘書長潘孟安迎接，隨後進場的選手是隊長陳傑憲、捕手林家正以及教練彭政閔、高國輝。

當教練林岳平、王建民通過劍門後，蕭副總統也拿出手機與王建民分享過往合照。隨後教練張建銘、陳江和、外野手曾頌恩、邱智呈、陳晨威，與內野手張政禹、林立、岳東華、李凱威、朱育賢等人依序進入。賴總統也和朱育賢聊了幾句，舉起朱育賢的手關心他的狀況。

投手黃恩賜、江國豪、林凱威、張奕、陳柏清、林昱珉、黃子鵬等人也通過劍門進入敞廳，賴總統親切溫暖問候。

後續由台灣隊應援團入場，中華職棒會長蔡其昌、秘書長楊清瓏以及防護員、營養師等後勤支援團隊入場；最後則由陳瑞昌等24位情蒐團隊通過劍門。

敞廳內設置美食小攤位，融合棒球元素，馬告香腸、鹹豬肉、雞蛋糕、珍珠奶茶、印有總統府圖案的車輪餅等台灣特色小吃；主辦單位也製作Team Taiwan的特色鑰匙圈給代表隊的隊職員，做為美好回憶。

教練 總統府

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