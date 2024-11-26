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最新內閣首長財產曝光 郭智輝身價3億還是不敵「她」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片

監察院26日公布最新一期最新廉政專刊，其中經濟部長郭智輝的財產清單顯示，持有位在台北市信義區、屏東縣的7筆土地及9筆建物，存款新台幣1億836萬937元。另外副總統蕭美琴則是持有1筆土地及7筆建物，以及信託花蓮縣的1筆土地及3筆建物；存款1,524萬9,925元。

根據監察院所公布的最新一期資料中顯示，蕭美琴持有新北市永和區的1筆土地及7筆建物，以及信託花蓮縣的1筆土地及3筆建物；存款1,524萬9,925元，有價證券總價額456萬7,235元，債務155萬5,801元為房貸。

行政院副院長鄭麗君與其丈夫沈學榮兩人在北市大安區持有2筆土地、6筆建物，一輛78萬的日產 TEANA J31S、一輛210萬的豐田LEXUS ES300h，另有存款2,567萬、4筆保險，債權2億4,000萬為股東借款，債務則有1億5,300萬用於抵押。

在事業投資方面，沈學榮投入元基材料、居磁工業、光源社會及幕哲社會等公司，總金額達4億975萬元，其名下股票市值達3.717億元。夫妻二人的總資產約12億元。

而郭智輝名下資產超過3億元，包括與妻子共同持有屏東枋寮及台北市信義區共7筆土地與9筆建物。郭智輝不僅存款達1億836萬元億元，還持有非上市櫃公司如旭晶、高毅及冠輝等股票，總市值約8,301萬元。此外，郭也擁有基金受益憑證1,259萬元及其他有價證券，例如價值300萬元的康師傅-DR股票。他甚至持有兩張高爾夫俱樂部會員證，價值共650萬元，其妻名下的珠寶價值162萬元，並投保三筆保險。

債權部分，郭智輝申報的總金額為8,002萬元，包括員工持股信託及借貸，另對嘉品投資開發公司注資180萬元。他持有的國內上市櫃股票總市值達2,326萬元，其中包含2,000張崇越科技（5434）股票，已於2023年12月22日完成信託。

另外，國發會主委劉鏡清名下財產則是有包括在台北南港、日本大阪、泰國分別持有3筆土地、6筆建物，一輛327萬賓士，存款4,002萬7,446元，名下有價證券63萬5,385元。

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