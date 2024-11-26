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波波醫生爭議 許舒翔：本國醫生足夠當然優先考量

中央社／ 台北26日電
考試院副院長許舒翔。記者潘俊宏／攝影
考試院副院長許舒翔。記者潘俊宏／攝影

對於「波波醫生」引發正反兩派爭議，考試院副院長被提名人許舒翔今天表示，如果本國醫生已經足夠，當然優先考量。但他也提到，不要因為一個個案全盤否定，相信能夠通過國家考試，後面又有相關專業養成，相信也會有些表現不錯。

國民黨立委楊瓊瓔今天在立法院全院委員會詢問許舒翔，如何從政策、制度保障偏鄉居民基本的醫療權益，並提及前往波蘭就讀醫學院國際班的台灣學生，返國能否實習、執業爭議的議題。

許舒翔表示，考選部辦理醫師考試，基本上都是依照醫師法，醫師經過考選部第一階段考試後，還有個實習的階段，之後通過第二次國家考試才能成為醫師。

不過，楊瓊瓔認為許舒翔回答是背條文，要求對波波醫師議題表態。許舒翔進一步回應，如果本國醫生已經足夠，當然優先考量。但是波波不是只有台灣存在這個問題。他擔任次長時曾到芬蘭了解，芬蘭有自己培養自己醫學院學生，但也用了不少是波波，專業上當然有把關。

許舒翔指出，芬蘭會加考語言，去波蘭學醫學，但回來要考芬蘭語，因為醫病關係，一定要用當地語言才能執業。他強調，「我們不要因為一個個案全盤否定」，相信能夠通過國家考試，後面又有相關專業養成，也會有些表現不錯的。

許舒翔說明，因為牙醫師通過第一階段考試後，回來沒有辦法實習，如果等個5年資格就廢掉，因此，也有人就直接在國外就業，比方像是在英國做牙醫師。

對於楊瓊瓔再度質疑，許舒翔強調，就回歸到醫師法規定。

醫學院 醫師

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