喊擒賊先擒王！民團要「除銹」 李彥秀：仇恨動員傷民主

罷免立委第一槍會是港湖區藍委李彥秀？港湖公民26日在台灣基督長老教會西湖教會召開記者會，宣布發起「港湖除銹劑」罷免李彥秀連署。「除銹」團隊發言人葉家綺表示，李彥秀兼任國民黨秘書長，又是文傳會主委，擒賊先擒王，才會決定想罷免她。對此，李彥秀回應，對於自己在國會問政及地方服務都深具信心。

李彥秀對港湖無建樹

「除銹」團隊表示，他們沒有任何政黨黨職背景，純粹基於對民主價值的理念與公民責任推動這次罷免行動。葉家綺指出，會想發起罷免李彥秀，主要是因為當前國會亂象，她認為藍白兩黨完全不顧國家利益、人民權益，所以才決定站出來協助這場罷免。

她提到，李彥秀在立院支持、連署的法案，都未針對港湖區有任何建樹，反而都只為遵從黨意，讓許多港湖居民不滿。被問到是否會爭取落選的民進黨立委高嘉瑜或曾參選港湖區立委的基進黨候選人吳欣岱支持？葉家綺回應說，不會主動爭取，但她們也是港湖區選民，若認同罷免李彥秀的理念，非常歡迎一起加入連署。

批執政黨傷害民主

對此，李彥秀回應表示，選舉與罷免都是人民的權利，尊重民眾罷免權的行使。但從基隆罷樑及對於立委的大罷免，看到政黨與側翼不斷利用假訊息、斷章取義的資訊進行仇恨動員，為執政黨荒腔走板的施政擦脂抹粉、轉移焦點，傷害社會團結及台灣民主，非常痛心。

李彥秀指出，她對於國會的問政及地方的服務都深具信心，團隊每一天都在基層與民眾一起呼吸，守護港湖民眾，相信也尊重港湖選民睿智的決定。

吳欣岱則表示，國會亂象需要透過更多關心政治的一般人站出來監督，才會有更好的在野黨與民主監督的循環，祝福「除銹」計畫第一階段罷免成功。

大罷免民眾不會支持

國民黨立委陳玉珍則揚言，民進黨啟動民眾都不支持的大罷免，國民黨不會坐以待斃，如果綠營真的要罷李彥秀，藍營也可以罷免民進黨立委吳思瑤予以回擊。【更多精采內容，詳見 】