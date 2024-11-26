警消眷屬權益公聽會 劉宗鑫妻淚盼所有警察安全回家

因公殉職的警察劉宗鑫遺孀今天出席民眾黨團的警消與眷屬權益公聽會，她在會中頻頻拭淚說，警察的行政協助時常無限上綱，更常遇到關說施壓，身為警眷非常有感，希望讓所有警察安全上班、安全回家。

民眾黨團總召黃國昌今天偕黨團成員舉行「警消與眷屬權益之回顧與前瞻」公聽會，邀請學者專家及警消團體、眷屬與會，與會名單中還有因攔查毒品依托咪酯而殉職的新北市清水派出所長劉宗鑫遺孀。

劉宗鑫是在9月30日深夜執行巡邏勤務並盤查違停車輛，遭持毒的陳姓女駕駛拒檢並開車衝撞，陳女開車拖行他百餘公尺後撞擊護欄，導致劉宗鑫身亡。

劉宗鑫遺孀發言表示，因為警察的犧牲才換來依托咪酯將改列為二級毒品，她很謝謝從中協助的立委、議員和警官。

不過她也說，政府認定警員因公殉職相當嚴格，法律卻對犯人寬容、死刑判定相當嚴格，甚至犯人即便入監服刑也可能提前假釋，法律是否能伸張正義令人質疑；另一方面，警員時常半夜還在接電話，總是有處理不完的事情，警察的行政協助時常無限上綱，更常遇到民眾意圖關說施壓，她身為警眷非常有感。

劉宗鑫遺孀在發言時頻頻拭淚，她強調，劉宗鑫熱愛這份工作，當所長7年更有6年沒時間出國，她希望大家能保護警察，「讓他們（警察）安全上班、安全回家」。

中華民國退休警察人員協會總會秘書長楊崇德表示，警察在職時跟軍人一樣24小時輪值，並不是朝九晚五的公務員，但退休後卻沒有與軍人同等的所得替代率，政府對待警消用過即丟，應重新檢討警消退休金。

楊崇德建議，在警察人員人事條例第35條增訂第5項，「如所得替代率高於公務人員資遣撫卹法所定替代率上限，其退休金差額由主管機關編列預算支給」，而改變所得替代率後的費用，其預算由警消單位編列，盼此舉能降低立法阻力。

前立委、中央警察大學教授游毓蘭指出，過去要考取警大，學生常常得在採計科目近乎滿分，但去年警大錄取級分有科系採計4科僅40級分就能錄取，許多優秀學生不再以警大為志願；另一方面，她教過許多學生畢業當警官後都辭職轉行，雖然在不同領域有所成就，但這都反映警員工作壓力繁重及年金改革後的人才流失問題。

游毓蘭強調，最近勞發署霸凌事件引發關注，但這其實是警察日常，她希望所有警消單位的「謝宜容們」都趕快離開，才不會導致警界人才流失日益嚴重。

消防員工作權益促進會理事黃升也提出多項訴求，包含公務人員需要全面適用職安法，並開放組織工會，而高價的消防機器人不應淪為演習作秀工具，不合格的老舊消防車輛應全面汰換。