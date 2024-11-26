議員憂財劃法對高雄3千億債務不利 陳其邁：多和韓市長溝通

高雄截至10月公共債務達3000億以上，市議員黃柏霖今日質詢擔心未來債務利率升高，市府是否有能力應變，希望市長陳其邁能向中央呼籲財政收支劃分法須重視水平、垂直分配的公平性；陳其邁回應政黨競爭不該把地方建設當作籌碼，高雄市的治水、捷運等建設需要更多經費，「改天我希望能跟『韓市長』好好溝通，希望修法時能多聽地方意見」。

陳其邁上任後減債177億，截至今年10月為止，高雄截至10月一年以上公共債務未償餘額達2316億，自償性公共債務未償餘額746億，總共超過3000億；黃柏霖認為，高雄市短期看起來沒有債務危機，但長期來講還是有大筆債務，因此靠著各項建設、基金、聯開案慢慢歸還，目前利率雖在1％以下達30億，「萬一利率變5％呢？高雄可以因應嗎？」

黃柏霖提到，高雄市環境負擔很大，中央在修正財政收支劃分法若只有用單一指標，這不公平，希望市長能早點公開拜訪立法院長韓國瑜，表達訴求，財政收支劃分法須重視水平、垂直分配的公平性，修正方向應考量22縣市財政需求，例如納入碳負擔指標、提高土地面積權數並加重農業土地分配權數，和納入法定社會福利負擔指標，「該法攸關本市統籌分配稅款財源，修法應考量區域發展特性及施政需求！」

陳其邁表示，財政收支劃分法應該讓中央與地方充分溝通，政黨競爭不該把地方建設當作籌碼，例如北部基隆河流域治水建設6千多億都由中央補助，南部後來才開始治水，預算1千億預算卻被說是獨厚南部，「長年重北輕南對『團結台灣』是不利的」，但高雄的統籌款提告，中央未來又希望市府負擔比例加重，如此一來一往更是對高雄發展不利。