快訊

直播／遊行現場沸騰畫面曝！民眾呼聲中英雄前進總統府 賴總統發表談話

京華城案柯文哲心腹「大帳房」李文宗 裁定再押2個月

潘傑楷老婆發聲「向曹佑寧道歉」 澄清KANO男主角真相

聽新聞
0:00 / 0:00

議員憂財劃法對高雄3千億債務不利 陳其邁：多和韓市長溝通

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
黃柏霖認為，高雄短期看起來沒有債務危機，但長期來講還是有大筆債務，因此靠著各項建設、基金、聯開案慢慢歸還債務，「萬一利率變5％呢？高雄可以因應嗎？」圖／翻攝自高雄市議會直播
黃柏霖認為，高雄短期看起來沒有債務危機，但長期來講還是有大筆債務，因此靠著各項建設、基金、聯開案慢慢歸還債務，「萬一利率變5％呢？高雄可以因應嗎？」圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄截至10月公共債務達3000億以上，市議員黃柏霖今日質詢擔心未來債務利率升高，市府是否有能力應變，希望市長陳其邁能向中央呼籲財政收支劃分法須重視水平、垂直分配的公平性；陳其邁回應政黨競爭不該把地方建設當作籌碼，高雄市的治水、捷運等建設需要更多經費，「改天我希望能跟『韓市長』好好溝通，希望修法時能多聽地方意見」。

陳其邁上任後減債177億，截至今年10月為止，高雄截至10月一年以上公共債務未償餘額達2316億，自償性公共債務未償餘額746億，總共超過3000億；黃柏霖認為，高雄市短期看起來沒有債務危機，但長期來講還是有大筆債務，因此靠著各項建設、基金、聯開案慢慢歸還，目前利率雖在1％以下達30億，「萬一利率變5％呢？高雄可以因應嗎？」

黃柏霖提到，高雄市環境負擔很大，中央在修正財政收支劃分法若只有用單一指標，這不公平，希望市長能早點公開拜訪立法院長韓國瑜，表達訴求，財政收支劃分法須重視水平、垂直分配的公平性，修正方向應考量22縣市財政需求，例如納入碳負擔指標、提高土地面積權數並加重農業土地分配權數，和納入法定社會福利負擔指標，「該法攸關本市統籌分配稅款財源，修法應考量區域發展特性及施政需求！」

陳其邁表示，財政收支劃分法應該讓中央與地方充分溝通，政黨競爭不該把地方建設當作籌碼，例如北部基隆河流域治水建設6千多億都由中央補助，南部後來才開始治水，預算1千億預算卻被說是獨厚南部，「長年重北輕南對『團結台灣』是不利的」，但高雄的統籌款提告，中央未來又希望市府負擔比例加重，如此一來一往更是對高雄發展不利。

陳其邁說，統籌款分配公式中，台南比彰化人口數還多、稅收多、面積大，彰化卻飛到658億比台南616億還多，「改天我希望能跟過去『韓市長』、韓院長好好溝通，希望修法能多聽地方意見，不然立法院邀請我去，卻不讓我說話，這不公平」。

陳其邁回應政黨競爭不該把地方建設當作籌碼，高雄市的治水、捷運等建設需要更多經費，「改天我希望能跟『韓市長』好好溝通，希望修法時能多聽地方意見」。圖／翻攝自高雄市議會直播
陳其邁回應政黨競爭不該把地方建設當作籌碼，高雄市的治水、捷運等建設需要更多經費，「改天我希望能跟『韓市長』好好溝通，希望修法時能多聽地方意見」。圖／翻攝自高雄市議會直播

債務危機 財政收支劃分法 陳其邁

延伸閱讀

高雄議員批市府濫用「救命錢」辦活動 市府強調合於規定

【重磅快評】高評價、高負評 陳其邁為何討喜又討厭？

高雄南區焚化爐BOT改建引疑慮 陳其邁：民間經營效率高

高雄台積電2奈米進機 陳其邁：全球最強半導體聚落成形

相關新聞

獨／賀12強奪冠！央行規劃發紀念幣

中華隊贏得世界棒球賽12強冠軍，傳出賴清德總統規畫將500元鈔票改版成「台灣棒球英雄」版。國民黨立委賴士葆說，改版涉及複...

綠營要罷李彥秀？ 陳玉珍：國民黨也可鎖定吳思瑤

台北市內湖科技園區周邊今有團體發起罷免國民黨立委李彥秀遊行，準備展開連署。國民黨立委陳玉珍認為，民進黨開始啟動民眾都不支...

財產申報／郭智輝財產破3億、鄭麗君夫婦身家12億

監察院今天公告最新廉政專刊，經濟部長郭智輝財產申報破3億元，行政院副院長鄭麗君申報超過12億元，財產大多登記在丈夫沈學榮...

警消眷屬權益公聽會 劉宗鑫妻淚盼所有警察安全回家

因公殉職的警察劉宗鑫遺孀今天出席民眾黨團的警消與眷屬權益公聽會，她在會中頻頻拭淚說，警察的行政協助時常無限上綱，更常遇到...

喊擒賊先擒王！民團要「除銹」 李彥秀：仇恨動員傷民主

罷免立委第一槍會是港湖區藍委李彥秀？港湖公民26日在台灣基督長老教會西湖教會召開記者會，宣布發起「港湖除銹劑」罷免李彥秀連署。「除銹」團隊發言人葉家綺表示，李彥秀兼任國民黨秘書長，又是文傳會主委，擒賊

京華城案柯文哲心腹「大帳房」李文宗 裁定再押2個月

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案，上周五對柯的心腹「大帳房」李文宗聲請延長羈押禁見2月，台北地院今開庭，李否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。