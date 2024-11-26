聽新聞
0:00 / 0:00
一位公務員之死 許舒翔：全力協助院長修法防霸凌
勞動部一位公務員疑遭霸凌輕生，考試院長被提名人周弘憲今天到立法院報告並備詢表示，若通過提名會研議將職場霸凌相關措施提升到法律位階，考試院副院長許舒翔說，若通過提名，會全力協助院長修法建構反霸凌的安全網。
周弘憲上午備詢表示，會增訂公務員保障法的反霸凌條款，希望這樣的法律位階對公務員比較有保障。許舒翔下午備詢說，對此事件感受特別深，希望以後不會再發生，法治不足之處要修法，但即使有完善法規，若沒有好好落實也沒有用，職場霸凌需要面對問題與解決問題，未來應該多出去走走，了解反霸凌實際的執行情形，聽取基層聲音，回來再做調整，不要等問題發生才來修法，考試院對反霸凌會有更積極的作為。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言