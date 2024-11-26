一位公務員之死 許舒翔：全力協助院長修法防霸凌

勞動部一位公務員疑遭霸凌輕生，考試院長被提名人周弘憲今天到立法院報告並備詢表示，若通過提名會研議將職場霸凌相關措施提升到法律位階，考試院副院長許舒翔說，若通過提名，會全力協助院長修法建構反霸凌的安全網。

周弘憲上午備詢表示，會增訂公務員保障法的反霸凌條款，希望這樣的法律位階對公務員比較有保障。許舒翔下午備詢說，對此事件感受特別深，希望以後不會再發生，法治不足之處要修法，但即使有完善法規，若沒有好好落實也沒有用，職場霸凌需要面對問題與解決問題，未來應該多出去走走，了解反霸凌實際的執行情形，聽取基層聲音，回來再做調整，不要等問題發生才來修法，考試院對反霸凌會有更積極的作為。 考試院副院長許舒翔今天到立法院報告並備詢，表示若通過提名，會全力協助院長修法建構反霸凌的安全網。記者潘俊宏／攝影