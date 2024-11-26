公務員增設心理假？周弘憲原則可行 細節需討論

民進黨立委吳思瑤關注，公務體系是否能比照校園增訂「心理假」，才能擴及讓民間仿效。考試院長被提名人周弘憲今天說，他認為原則上是可行，但是一些細節還是要跟相關機關討論。

立法院全院委員會今天審查考試院長被提名人周弘憲。

民進黨立委吳思瑤詢問時指出，公務體系可比照校園增訂「心理假」，但銓敘部卻認為心理假會標籤化，不進步、沒有同理心。她認為應修正公務人員請假規則，從公務體系先行，才能擴及民間學習、仿效，應責成銓敘部研議。

周弘憲說，這部分他認為原則上是可行，但是一些細節還是要跟相關機關討論。這主要是修公務員請假規則，沒有到法律位階，「這方向應該是可行的」。

周弘憲說，如果國家考試由考試院主辦，這部分已經取得民眾比較大的信賴和肯定；民眾黨立委黃國昌詢問，認不認為考試院的存在，是考試公平、文官中立的必要條件？周弘憲說，「不一定要設在考試院」。

黃國昌又問，是否贊成考試院職權併入行政院。周弘憲說，因為這涉及修憲，目前考試院、行政院在人事業務上，依照五權憲法規定，運作順利；「如果有這樣的擬議、大家有共識，當然我們也會尊重」。

另外，民進黨立委張雅琳詢問，是否支持公務員組工會。周弘憲說，公務員是在執行公權力，組工會是否會有其他問題產生，當然要慎重；立法院社福及衛環委員會5月要求考試院提出公務人員協會法修正草案，考試院也在7月提出，立法院可就新的協會法來審議。

周弘憲指出，新的協會法進步很多，包括門檻的降低、協商事項從3項變成8項，裁決機構也都有改進，更重要的是警消可以組特種協會，對他們來講是蠻重要的，訴求會比較聚焦。考試院草案如有需要再斟酌、修正處，尊重立法院的審議結果。