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監院公布身家！郭智輝是3億男 蕭美琴為「它」背債

中央社／ 台北26日電
副總統蕭美琴（右二）與經濟部長郭智輝（右）的財產申報出爐。圖為2024台北紡織展開幕儀式。圖／聯合報系資料照片
副總統蕭美琴（右二）與經濟部長郭智輝（右）的財產申報出爐。圖為2024台北紡織展開幕儀式。圖／聯合報系資料照片

監察院今天公布經濟部長郭智輝財產申報，存款新台幣1億836萬元，如果加上有價證券、債權等，身價突破3億元，其中2000張「崇越科技」股票，已於民國112年12月22日完成信託

監察院今天公布最新廉政專刊。郭智輝持有位在台北市信義區、屏東縣的7筆土地及9筆建物，存款新台幣1億836萬937元，有價證券總價額9861萬5180元，2張高爾夫球俱樂部球證共650萬元，債權8002萬5291元為員工持股信託及借貸；事業投資180萬元。

郭智輝信託9筆土地及6筆建物，以及國內上市櫃股票總價額2326萬7570元，其中包括「崇越科技」股票2000張，已於去年12月22日完成信託。

另外，副總統蕭美琴持有新北市永和區的1筆土地及7筆建物，以及信託花蓮縣的1筆土地及3筆建物；存款1524萬9925元，有價證券總價額456萬7235元，債務155萬5801元為房貸。

行政院副院長鄭麗君與配偶沈學榮申報存款2567萬6717元，債權2億4000萬元、債務1億5300萬元、事業投資4億975萬元；信託國內上市櫃股票總價額3億7170萬元。

信託 建物

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