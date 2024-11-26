【重磅快評】搶蹭陳傑憲 蔡其昌願成就台灣隊長賴清德？

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，將備戰明年經典賽，身兼中華職棒聯盟會長的民進黨立委蔡其昌今天表示，大家在政治上意見不同，但希望在國家預算，特別是體育預算能獲朝野支持；蔡要蹭棒球，大家沒意見，但總預算案已朝野協商達成共識，而且立法院還沒審運動部組織章程，談預算也太早，蔡是台中選出的立委，不如先思考要如何應對環團天提出2028中火無煤的訴求。

蔡其昌表示，中華隊奪冠是立法院預算支持、選手不服輸拚勁、球迷支持才能拿下世界冠軍，去年經典賽結束後，他有向體育署提出賽事精進計畫，接下來還要備戰，持續推進國家隊常態化，需要更多預算支持。蔡強調，預算未通過不只棒球受影響，很多體育項目也會被影響，希望大家想想奪冠的感動。

蔡其昌要朝野立委用預算支持棒球、國家隊、體育項目，相信大家都沒有意見；但是他是不是忘了，中央 政府總預算雖一度卡關，但半月前由立法院長韓國瑜召集協商最終達成三項決議，禁伐補償每公頃六萬元，行政院同意在明年以追加預算補足，之後每年編足六萬元；健保點值0.95目標應在明年六月底前達標；公糧收購價格，政院今年底前提出完整配套。三黨團協商代表簽名達成共識，確認總預算付委。

雖然預算還要再審查，但12強棒球賽振奮國人，有那一位立委敢杯葛精典賽備戰、推進國家隊常態化及發展各項體育項目？蔡其昌的呼籲雖是無害，但顯然也是多餘。

再者，體育署近年來預算持續成長，從2016年編列80億元到2024年編列逾160億元，8年內經費倍增，預計明年8月掛牌成立運動部，編算預算更逾200億，相關預算未曾受過委屈，蔡其昌談支持體育，偏要扯政治，可以明指是那個政黨或那個立委不支持體育嗎？

倒是COP29會議剛落幕，環團昨天赴立法院舉行記者會，指立法院「2035無煤中火」決議文已不符合全球減碳趨勢，要求跨黨派立委於本會期聯手通過2028無煤中火新決議文；然而2035無煤中火決議文正是蔡其昌擔任立法院副院長時主導通過，但他又在參選台中市長時承諾要讓中火提早在2029年達成「無煤」，真不知道那個版本才是他的主張？

有趣的是，環團和蔡其昌一樣也來蹭棒球熱，拿12強比賽比喻中華隊長陳傑憲在中日大戰關鍵3分砲帶領台灣拿下睽違32年的冠軍，要求也是「台灣隊長」的賴清德總統也帶領台灣，關掉32年來汙染最嚴重的亞臨界中火燃煤機組；蔡其昌這個職棒聯盟會長要不要成就賴清德成為無煤減碳的台灣隊長？台中鄉親也等著看。