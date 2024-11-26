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今年光10月遭詐財損120億 藍委批行政部門卸責檢警

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
藍營立委今開公聽會指出今年10月受理詐騙案件1萬8094件，遭詐財損高達120億6844萬元，比去年多出32億元。國民黨立委吳宗憲更批，打詐第一線是行政部門責任，不要全部推給檢警，政府現在的作為，無怪乎詐騙越來越猖獗。記者張睿廷／攝影
藍營立委今開公聽會指出今年10月受理詐騙案件1萬8094件，遭詐財損高達120億6844萬元，比去年多出32億元。國民黨立委吳宗憲更批，打詐第一線是行政部門責任，不要全部推給檢警，政府現在的作為，無怪乎詐騙越來越猖獗。記者張睿廷／攝影

台灣詐騙猖獗，去年遭詐財損總計高達88.78億元，其中虛擬貨幣詐騙53億元，今年光是10月一個月，遭詐財損竟高達120億元。藍營立委今開公聽會指出今年10月受理詐騙案件1萬8094件，遭詐財損高達120億6844萬元，比去年多出32億元。國民黨立委吳宗憲更批，打詐第一線是行政部門責任，不要全部推給檢警，政府現在的作為，無怪乎詐騙越來越猖獗。

國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞今天舉行「公私協力打擊詐騙」公聽會，要求政府加強監管虛擬貨幣、第三方支付、網路廣告等，透過公私協力強化打詐，讓民眾免受詐騙之苦。

張智倫質疑，2025年打詐相關預算達73億4616萬元，更是2024年度的4.8倍。上會期「打詐四法」已三讀通過，相關子法制定進度到哪裡？「打詐綱領2.0」與1.5版的差異，以及預期成效又是如何？政府投入這麼多打詐預算，不斷研議修改打詐綱領，但全國民眾都很關心，明年遭詐案件數能否下降。政府可以承諾，明年遭詐金額可以降低40%或50%嗎？政府預期績效目標是多少？

吳宗憲指出，人民最在乎「錢要不要得回來」，但遺憾的是從2022年起有8成的錢以上都要不回來。防詐第一線是行政機關，司法機關則是最末端，否則即使補了非常多檢察官助理、再多人力都難以防止，不能把打詐之責都丟給檢警調。

吳宗憲表示，行政院打擊詐欺指揮中心宣稱去年6月到今年10月，透過調和解返還被害人金額已超過24億，但請問受害人已經拿到24億，還是僅是談好和解？實務上常見，和解後第一期、第二期付完，後面就不付了，因此這24億元有灌水嫌疑，呼籲指揮中心「一個月內」提供「實際清償數額」及執行率。

林沛祥表示，諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼曾說「不計社會成本的話，搶劫是最符合經濟效益的經濟活動」，詐騙嚴格來說也是另一種型態的搶劫，最可怕的是，詐騙已經成為犯罪產業，且產值高達千億。

葛如鈞指出，全台單日遭詐財損可達5.5億，非常可怕，雖然檢警調、地方和產業全力防堵，然而在公私協力部分始終有所缺漏，政府不該自己閉門造車，而是應該跟民間、產業合作，思考如何兼顧產業發展及防詐。

士林地檢署主任檢察官羅韋淵表示，在愛情詐騙案例中，詐騙集團會引誘受害者購買虛擬貨幣，最常見是泰達幣，跟個人幣商買幣之後，就會快速被轉出到境外交易所，等於設了斷點。

內政部警政署刑事警察局副局長黃壬聰指出，警察機關主要負責識詐及查緝，目前觀察包含虛擬貨幣、洗錢都有增加趨勢。針對查扣不法，今年已查扣132億，比去年40億增加要多，另與金管會合作攔阻被害人，在櫃檯內攔到104億，警察機關也主動查找被害人，通知3.7萬人停止匯款。

法務部檢察司主任檢察官李仲仁指出，「洗錢防制法」針對虛擬貨幣部分有強制納管，法務部督導臺灣高等檢察署，針對國內4家虛擬貨幣業者完成介接，未來檢察官可快速調閱資料，大幅提高偵查效率。

國民黨 打詐 詐騙集團

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