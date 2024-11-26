藍委籲公私協力強化打詐 政院：法律技術雙軌並進

國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞等人今天召開公聽會，要求政府透過公私協力強化打詐。行政院打詐指揮中心表示，政府將結合法律與技術雙軌並進，加速完成「打詐新四法」的子法，搭配刻正研修的「打詐綱領2.0」，達到抑制詐騙的成效。

國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞等人，今天在立法院召開「公私協力打擊詐騙」公聽會，要求政府加強監管虛擬貨幣、第三方支付、網路廣告等，透過公私協力強化打詐，讓民眾免受詐騙之苦。

張智倫表示，據內政部與警政署推出的「打詐儀錶板」，光是今年10月受理詐騙案件1萬8094件，遭詐財損高達新台幣120億6844萬元，比去年一整年多出32億元，這些數字令人感到疑惑，打詐怎麼會愈打愈詐。

張智倫指出，114年度打詐相關預算達73億4616萬元，更是113年度的4.8倍，政府投入這麼多打詐預算，不斷研議修改打詐綱領，但全民都很關心，明年遭詐騙的案件數能下降嗎，政府可以承諾，明年遭詐金額可以降低40%或50%嗎，政府預期績效目標是多少，民眾都非常在意。

吳宗憲表示，人民最在乎「錢要不要得回來」，但遺憾的是，從2022年起，有8成以上都要不回來。行政院打擊詐欺指揮中心宣稱去年6月到今年10月，透過調和解返還被害人金額已超過24億元，但請問受害人已經拿到24億，還是僅是談好和解。實務上常見，和解後第一期、第二期付完，後面就不付了，呼籲指揮中心提供「實際清償數額」及執行率。

林沛祥表示，打詐儀表板上的數字，呈現出悲哀的現實，單靠公部門防詐根本不夠，若真的要解決詐騙的問題，必須從法律、科技、金融等面向著手。全民都很關心如何防詐，讓受害者拿回損失，政府必須重拾民眾的信任，使民眾免於被詐騙的恐懼。

葛如鈞指出，全台單日遭詐財損可達5.5億元，非常可怕，雖然檢察官、檢警調、地方和產業全力防堵，然而在公私協力部分始終有所缺漏，政府不該自己跟自己合作，而是應該跟民間、產業合作，思考如何兼顧產業發展及防詐。

根據行政院打詐指揮中心的書面報告指出，行政院於去年重新盤點打詐國家隊相關策略，以因應當前持續高發的詐欺案類，精進推動「打詐綱領1.5版」，鑒於打詐綱領1.5實施期程屆滿，面對當前詐欺犯罪情勢，有重行檢討各項策略的必要，著手研擬打詐綱領2.0。

指揮中心表示，打詐綱領2.0策略面部分，自堵詐及阻詐面向中，將「數位經濟產業」相關事項進行統合，新設「防詐」由數位發展部統籌；「堵詐」配合調整為「電信服務面」。法制面部分，結合詐欺犯罪危害防制條例、刑事訴訟法、洗錢防制法與通訊保障及監察法，落實執行各項措施。相關子法修訂草案已完成，現已正式預告，將廣納各界建言以精進完善。

指揮中心指出，詐騙案件數據及金額上升是因網路科技日新月異，導致每個人都有可能遭受詐騙集團攻擊，且世界各國均有相同狀況。全球反詐騙聯盟（GASA）指出，超過4成亞洲民眾每月皆遭遇詐騙。而有關詐騙案件數據和金額上升，此乃抑制和控制詐騙過程中所經陣痛期，如無政府強力攔阻及查緝，詐騙會更多。

指揮中心表示，政府將結合法律與技術雙軌並進，加速完成「打詐新四法」的子法，以「強化防詐作為、打擊詐欺集團、保護犯罪被害」為主軸，分從阻斷金融服務遭濫用為詐欺工具、防堵電信服務遭詐團不法使用、防制數位經濟產業遭利用為詐騙訊息管道、嚴懲詐欺犯罪及兼顧保護受詐被害人。

指揮中心指出，搭配刻正研修「打詐綱領2.0」，由內政部負責教育宣傳面的識詐、通訊傳播委員會處理電信服務面、數位發展部著重數位經濟面、金管會主責贓款流向面，法務部則是偵查打擊面，讓法律與政策相輔相成，達到抑制詐騙的最佳成效。