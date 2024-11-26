國民黨團今拜會新北、新竹市府 聆聽地方政府聲音

賴清德總統將於11月30日至12月6日率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等我南太友邦國家。目前正值美中爭奪太平洋島國，賴總統此訪有助鞏固我邦誼，惟這三國所關切的話題，我們（台灣）能否起到協助作用，並非易事。 南太島國最關切的話題，一是氣候變遷，二是核爆遺留的永久性傷害。

2024-11-26 14:46