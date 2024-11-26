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國民黨團今拜會新北、新竹市府 聆聽地方政府聲音

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團於本屆立法院加強與執政縣市的連結，了解地方需求，國民黨團三長不斷拜會各執政縣市。據了解，今日國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇等，將拜會新北市政府、新竹市政府。圖／聯合報資料照片
國民黨立院黨團於本屆立法院加強與執政縣市的連結，了解地方需求，國民黨團三長不斷拜會各執政縣市。據了解，今日國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇等，將拜會新北市政府、新竹市政府。圖／聯合報資料照片

本屆立法院迎「朝小野大」局面，國民黨立院黨團於本屆加強與執政縣市的連結，了解地方需求，國民黨團三長也不斷拜會各執政縣市。據了解，今日國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇等，將拜會新北市政府、新竹市政府。

本屆立法院，國民黨重回國會第一大黨，扭轉上屆國會少數的情況。因此，藍營執政縣市政府、首長希望國民黨團在中央多為地方發聲，或爭取相關政策、法案優惠。近期財劃法修正草案已出立院財政委員會並交協商，為凝聚共識，國民黨團也積極了解地方政府想法。

據了解，今日國民黨團三長將於下午3時拜會新北市政府，晚上6時拜會新竹市政府。討論議題不設限，了解地方需要國會幫忙什麼。

國民黨團三長下周則是拜會基隆市政府、宜蘭縣政府，一樣為了解地方需求。

國民黨 新北 新竹

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