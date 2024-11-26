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想看中華隊印鈔票？與少棒小將難取捨…蔣萬安這樣笑回

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
傳出賴清德總統有意將現行500元紙鈔的正面圖像「少棒小將」改成台灣棒球英雄「中華隊」。本報資料照片
傳出賴清德總統有意將現行500元紙鈔的正面圖像「少棒小將」改成台灣棒球英雄「中華隊」。本報資料照片

中華隊在世界12強棒球賽勇奪冠軍，傳出賴清德總統有意將現行500元紙鈔的正面圖像「少棒小將」改成台灣棒球英雄「中華隊」。北市長蔣萬安今被問及看法，蔣說，不管是中華隊或現在的「少棒小將」，都很好，最重要是代表對棒球的重視。

媒體問蔣，想不想在鈔票看到中華隊？蔣萬安先呵呵呵笑三聲說，都很好，最重要是代表對棒球的重視，不管是中華隊或小朋友，其實最重要是讓大家看到，對於棒球屬於我們的國球的發展、過程，被被大家所重視。

蔣萬安今天赴議會總質詢，媒體堵問蔣萬安，對於傳出賴清德總統要改版500元鈔票的看法，蔣萬安說，他看到日本媒體也有報導說，台灣紙鈔上確實印有打棒球小朋友的圖案，也代表台灣對棒球的重視，對棒球發展的進程，也被世界看到，確實棒球是我們到國球，這部分可以聽聽大家的意見。

媒體追問蔣萬安，是否很難取捨？蔣說，(改版經費)花六億元確實是蠻大的經費，多聽聽大家的意見，多討論、多溝通。

蔣萬安今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影

朋友 蔣萬安 鈔票

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