想看中華隊印鈔票？與少棒小將難取捨…蔣萬安這樣笑回
中華隊在世界12強棒球賽勇奪冠軍，傳出賴清德總統有意將現行500元紙鈔的正面圖像「少棒小將」改成台灣棒球英雄「中華隊」。北市長蔣萬安今被問及看法，蔣說，不管是中華隊或現在的「少棒小將」，都很好，最重要是代表對棒球的重視。
媒體問蔣，想不想在鈔票看到中華隊？蔣萬安先呵呵呵笑三聲說，都很好，最重要是代表對棒球的重視，不管是中華隊或小朋友，其實最重要是讓大家看到，對於棒球屬於我們的國球的發展、過程，被被大家所重視。
蔣萬安今天赴議會總質詢，媒體堵問蔣萬安，對於傳出賴清德總統要改版500元鈔票的看法，蔣萬安說，他看到日本媒體也有報導說，台灣紙鈔上確實印有打棒球小朋友的圖案，也代表台灣對棒球的重視，對棒球發展的進程，也被世界看到，確實棒球是我們到國球，這部分可以聽聽大家的意見。
媒體追問蔣萬安，是否很難取捨？蔣說，(改版經費)花六億元確實是蠻大的經費，多聽聽大家的意見，多討論、多溝通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言