哽咽感謝棒球團結國家 蔡其昌嘆立法院像兩個世界

中華隊擊敗日本在世界棒球12強賽封王，行政院長卓榮泰今午宴請台灣英雄，民進黨立委、中職會長蔡其昌致詞時一度哽咽，感謝最大幕後功臣情蒐團隊一年來的付出，未來要持續前進，使國家隊常態化。

他並感謝棒球團結國家，也提到早上去立法院心情很複雜，「很像兩個世界」，但國際比賽場合台灣沒有政黨、顏色之分。

「國家隊常態化的第一步，就是情蒐小組常態化。」蔡其昌指出，去年選手在棒球經典賽過程不錯，但成績不理想後，首次擔任領隊的他將觀察向體育署長鄭世忠報告，並做出國家一級賽事精進計畫，這一年來情蒐小組日夜布局，到海外整合運動科學數據，很多選手都說幫助很大。

蔡其昌以預賽對台澳之戰為例，當時因為澳洲隊不斷換投手，所以「恰恰」教練彭政閔就把情蒐資料拿到場上與選手討論，這個畫面還被網友做成哏圖，笑稱是在點飲料。

蔡其昌認為，這項計畫非常成功，因為日本隊之所以厲害，是因為日本採取公司化，未來台灣要走什麼路可以再集思廣益，重要的是要一步一步往前推進。

他接著提到巨蛋經驗，並感謝行政院去年投入數億支持球場改善計畫，儘管要作為站上世界第一的國際舞台，台灣還有很大的改善空間，希望行政院繼續幫忙現有的球場改善，或是中南部也在爭取的巨蛋，這都是選手、球迷需要的。

蔡其昌感性說到，比賽很精彩，讓他無法回到現實，但早上去立法院心情很複雜，「很像兩個世界」，但國際比賽場合台灣沒有什麼政黨之分，也沒有顏色；運動團結了這個國家，現場團隊將榮耀帶給這個國家，「因為大家我們可以做得到」，語畢時他還一度哽咽，讓現場球員大喊會長加油。