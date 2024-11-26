快訊

直播／英雄大遊行登場！球迷提前卡位 北市警布「520」員維安

12強賽／傳張奕獲日職洋聯球隊探詢 經紀公司回應了

日職／古林睿煬加盟火腿 林岳平哽咽：比奪世界第一更驕傲

聽新聞
0:00 / 0:00

哽咽感謝棒球團結國家 蔡其昌嘆立法院像兩個世界

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌。記者林俊良／攝影
民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌。記者林俊良／攝影

中華隊擊敗日本在世界棒球12強賽封王，行政院長卓榮泰今午宴請台灣英雄，民進黨立委、中職會長蔡其昌致詞時一度哽咽，感謝最大幕後功臣情蒐團隊一年來的付出，未來要持續前進，使國家隊常態化。

他並感謝棒球團結國家，也提到早上去立法院心情很複雜，「很像兩個世界」，但國際比賽場合台灣沒有政黨、顏色之分。

「國家隊常態化的第一步，就是情蒐小組常態化。」蔡其昌指出，去年選手在棒球經典賽過程不錯，但成績不理想後，首次擔任領隊的他將觀察向體育署長鄭世忠報告，並做出國家一級賽事精進計畫，這一年來情蒐小組日夜布局，到海外整合運動科學數據，很多選手都說幫助很大。

蔡其昌以預賽對台澳之戰為例，當時因為澳洲隊不斷換投手，所以「恰恰」教練彭政閔就把情蒐資料拿到場上與選手討論，這個畫面還被網友做成哏圖，笑稱是在點飲料。

蔡其昌認為，這項計畫非常成功，因為日本隊之所以厲害，是因為日本採取公司化，未來台灣要走什麼路可以再集思廣益，重要的是要一步一步往前推進。

他接著提到巨蛋經驗，並感謝行政院去年投入數億支持球場改善計畫，儘管要作為站上世界第一的國際舞台，台灣還有很大的改善空間，希望行政院繼續幫忙現有的球場改善，或是中南部也在爭取的巨蛋，這都是選手、球迷需要的。

蔡其昌感性說到，比賽很精彩，讓他無法回到現實，但早上去立法院心情很複雜，「很像兩個世界」，但國際比賽場合台灣沒有什麼政黨之分，也沒有顏色；運動團結了這個國家，現場團隊將榮耀帶給這個國家，「因為大家我們可以做得到」，語畢時他還一度哽咽，讓現場球員大喊會長加油。

立法院 蔡其昌

延伸閱讀

12強賽／台灣英雄慶功宴 陳傑憲笑稱：好像在走紅毯

再提總預算 蔡其昌：未過影響明年經典賽備戰

防「黃巾之亂」搶焦點　蔡其昌：做好控管把關注留給選手

12強賽／「奪冠沒有運氣成分」 蔡其昌：勝日本在全世界都是值得關注

相關新聞

獨／賀12強奪冠！央行規劃發紀念幣

中華隊贏得世界棒球賽12強冠軍，傳出賴清德總統規畫將500元鈔票改版成「台灣棒球英雄」版。國民黨立委賴士葆說，改版涉及複...

綠營要罷李彥秀？ 陳玉珍：國民黨也可鎖定吳思瑤

台北市內湖科技園區周邊今有團體發起罷免國民黨立委李彥秀遊行，準備展開連署。國民黨立委陳玉珍認為，民進黨開始啟動民眾都不支...

財產申報／郭智輝財產破3億、鄭麗君夫婦身家12億

監察院今天公告最新廉政專刊，經濟部長郭智輝財產申報破3億元，行政院副院長鄭麗君申報超過12億元，財產大多登記在丈夫沈學榮...

賴清德首出訪南太島國 友邦2棘手問題台灣能相助多少？

賴清德總統將於11月30日至12月6日率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等我南太友邦國家。目前正值美中爭奪太平洋島國，賴總統此訪有助鞏固我邦誼，惟這三國所關切的話題，我們（台灣）能否起到協助作用，並非易事。 南太島國最關切的話題，一是氣候變遷，二是核爆遺留的永久性傷害。

【重磅快評】高評價、高負評 陳其邁為何討喜又討厭？

台灣民意基金會昨天公布最新六都市長民調，藍綠各有千秋。台中市長盧秀燕獲得最高喜好度與最低討厭度，「媽媽市長」人設一致；最...

今年光10月遭詐財損120億 藍委批行政部門卸責檢警

台灣詐騙猖獗，去年遭詐財損總計高達88.78億元，其中虛擬貨幣詐騙53億元，今年光是10月一個月，遭詐財損竟高達120億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。