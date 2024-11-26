財產申報／郭智輝財產破3億、鄭麗君夫婦身家12億

監察院今天公告最新廉政專刊，經濟部長郭智輝財產申報破3億元，行政院副院長鄭麗君申報超過12億元，財產大多登記在丈夫沈學榮名下，光事業投資就達4億元。

郭智輝財產申報資料顯示，夫妻共同在屏東枋寮、北市信義持有7筆土地、9筆建物，存款達1億836萬元、持有旭晶、高毅及冠輝等非國內上市櫃股票，總值約8301萬元。另有基金受益憑證1259萬元、其他有價證券還有康師傅-DR 300萬元，還有兩張高爾夫俱樂部球證，加起來要價650萬元，其妻名下珠寶總價約162萬元及三筆保險。

債權部分，郭智輝則有8002萬元，分別為員工持股信託及借貸，另投資嘉品投資開發公司180萬元，國內上市櫃股票總值則有2326萬元，其中崇越科技股票2000張，已於去年12月22日完成信託。

不過，國民黨立委傅崐萁日前質疑郭智輝為了規避陽光法案的監督機制，將自己持有價值19億元的崇越股票轉讓給兒子掛名的人頭公司，試圖規避財產申報及國家監督。郭智輝表示，他都照實申報，完全按照法律的規定申報。但國民黨立院黨團仍提案，在立院組成「郭智輝調查委員會」，22日經院會表決通過逕付二讀，交付協商。

行政院副院長鄭麗君及丈夫沈學榮持有2筆土地、6筆建物，一輛78萬元的日產 TEANA J31S、一輛210萬元的豐田LEXUS ES300h，另有存款2567萬元、4筆保險，債權幣2億4000萬元為股東借款，債務則有1億5300萬元用於抵押。另投資元基材料、居磁工業、光源社會及幕哲社會共4億975萬元；名下股票則總值3億7170萬元，夫妻身價約12億元。