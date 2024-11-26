索馬利蘭在野黨贏得總統大選 外交部恭賀盼深化合作

索馬利蘭總統大選由主要在野黨國家黨（Waddani Party）領袖阿布杜拉希贏得勝利。外交部今天表示，駐索馬利蘭代表處已恭賀阿布杜拉希贏得勝選，並盼在台索近年建立的良好關係基礎上，持續深化雙邊合作。

外交部今天上午舉行例行記者會；外交部亞西及非洲司參事王文麟指出，索馬利蘭共和國13日舉行總統大選，索國中央選舉委員會於19日公布官方計票結果，確認由在野黨國家黨總統候選人、前眾議院議長阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）當選新任總統。外交部對索馬利蘭再次順利完成總統大選，以及阿布杜拉希勝選表達誠摯祝賀。

王文麟表示，駐索馬利蘭共和國代表處已代表台灣政府致阿布杜拉希的祝福，除恭賀贏得選舉勝利外，也表達台灣期盼在台索近年建立的良好關係基礎上，持續深化雙邊合作。

王文麟說明，台灣與索馬利蘭於2020年互設官方代表處，持續在公共衛生、資通訊、農業、教育及資源開發等各領域密切交流合作，外交部未來也將與阿布杜拉希所領導的新一屆政府攜手合作。

針對阿布杜拉希的背景，王文麟表示，阿布杜拉希過去是外交官，在索馬利亞政府服務期間，曾於1991年擔任索馬利亞駐蘇聯大使，索馬利亞內戰後赴芬蘭居住，2002年返回索馬利蘭籌組政黨，於2005年至2017年擔任索馬利蘭眾議院的院長，2017年競選總統失敗，今年則是成功當選。

王文麟說明，駐索馬利蘭代表處與阿布杜拉希以及國家黨都有一定的認識，阿布杜拉希在選舉期間也表達，當選以後索馬利蘭與台灣的關係不會有任何的改變。

對於台索合作的重要項目，王文麟指出，目前有2個比較重要的計畫，第1個是連結索國首都與機場的「台灣大道」，第2個是協助索馬利蘭改善公共醫療衛生的「台灣醫學中心」，這2個計畫都已經完成了先期的準備工作，等新政府一上台後，台灣就會落實這2個重要的計畫，藉由雙邊合作計畫的執行，深化台灣與索馬利蘭之間的合作關係。