明年增1016架次台北－花蓮航班 傅崐萁：減輕陸運壓力

花蓮經常因天災問題，出現鐵公路無法通行的情形。行政院今天正式核定由花東基金獎助航班，一年新增1016架次航班，北花往返每周28架次，盼增加花東人民安全回家的路，也盼為觀光旅遊注入更多活水。國民黨立院黨團總召傅崐萁指出，他與花蓮縣政府向行政院積極爭取，台北至花蓮航班增加後，可減輕陸運壓力。

0403大地震後，花東地區亟需振興經濟。傅崐萁說，感謝行政院對花蓮地區各項獎補助措施，近期爭取到的多項具體補助，包括自由行住宿補助、紅單戶重建補助最高85％、紅黃單裝修補助延長期限、台鐵票價凍漲，以及最新的航空加班機。

傅崐萁表示，花蓮今年在鐵公路方面受地震、凱米颱風、山陀兒颱風等天災影響，對外陸運中斷多達12次，原本就脆弱的東部交通變得柔腸寸斷，不僅是地震造成陸路的毀損，也因地震後土石鬆動，颱風侵台夾帶大量降雨造成土石流時常沖毀鐵路，盡管台鐵都在鐵路中斷後積極搶修，但截至今日部份路段還是只有單向通車，無法恢復正常運量。

傅崐萁指出，每次路一斷，民眾就打爆辦公室電話，因此在鐵路雙向通車前，花蓮縣政府與自己向行政院爭取，增加台北至花蓮航班的方式作為運量支援，讓空運負擔部分陸運的壓力。

傅崐萁提到，行政院基於緊急協助花蓮因鐵公路中斷之對外交通需求，同意由花東基金協助，以提升民航業者加開航線意願。規劃獎助航班為期一年，共新增1016架次航班，自2024年10月份起實施，以現有每周4航班為基礎，10月開始每日增加1航班為目標，11月起以達每日2航班為目標；1航班2架次。

傅崐萁最後表示，考量鐵路恢復雙線雙向通車後，民眾實際搭乘北花航班意願，交通部未來每3個月檢討執行情形，並於半年後檢視載客率決定是否繼續推動。