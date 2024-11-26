快訊

12強賽／與陳傑憲有開轟巧合！小園海斗讚：太厲害太帥

震撼！李奧納多瘋傳將結婚 情定26歲義大利超模

12強賽／超珍貴冠軍盃由棒協保存 未來有機會公開展出

聽新聞
0:00 / 0:00

綠營要罷李彥秀？ 陳玉珍：國民黨也可鎖定吳思瑤

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／國民黨提供
國民黨立委李彥秀。圖／國民黨提供

台北市內湖科技園區周邊今有團體發起罷免國民黨立委李彥秀遊行，準備展開連署。國民黨立委陳玉珍認為，民進黨開始啟動民眾都不支持的大罷免，國民黨不會坐以待斃，如果綠營真的要罷李彥秀，他們也可以罷免民進黨立委吳思瑤予以回擊。

面對罷免遊行，李彥秀說，選舉與罷免都是人民的權利，尊重民眾罷免權的行使。但從基隆罷樑以及對於立委的大罷免，看到政黨與側翼不斷利用假訊息、斷章取義的資訊進行仇恨動員，進行政黨造勢，為執政黨荒腔走板的施政擦脂抹粉、轉移焦點，真正傷害的是社會的團結，以及台灣的民主，就是輸不起的延長賽。

國民黨立委賴士葆說，這種惡鬥實在沒有必要，謝國樑罷免案已經證明老百姓並不支持此種行為，這種做法只會激化朝野關係，民團現在要發動罷免，最好謹慎。

陳玉珍指出，民進黨開始啟動大罷免，李彥秀只是開端，國民黨希望能停止惡霸情形。綠營如果真將李彥秀列入罷免名單，藍營也會提吳思瑤，雖然不希望啟動，但如果對手不願停手，國民黨陣營有對策，絕不會坐以待斃。

吳思瑤 國民黨 李彥秀 民進黨 罷免 陳玉珍

延伸閱讀

潘孟安率大法官被提名人拜會 吳思瑤盼有正向結果

大罷免第一槍對準李彥秀？ 藍營人士：背後恐有政黨操作

吳崢恭喜王義川惹議 李彥秀：賴清德不開除就是支持

氣候環境專業當勞動部長 李彥秀：既不適才也不適所

相關新聞

獨／賀12強奪冠！央行規劃發紀念幣

中華隊贏得世界棒球賽12強冠軍，傳出賴清德總統規畫將500元鈔票改版成「台灣棒球英雄」版。國民黨立委賴士葆說，改版涉及複...

傳賴清德想把500元鈔票印中華隊 綠委支持發行紀念鈔

中華隊在世界12強棒球賽勇奪冠軍，振奮人心，傳出賴清德總統有意將現行500元紙鈔上的正面圖像「少棒小將」改成台灣棒球英雄...

綠營要罷李彥秀？ 陳玉珍：國民黨也可鎖定吳思瑤

台北市內湖科技園區周邊今有團體發起罷免國民黨立委李彥秀遊行，準備展開連署。國民黨立委陳玉珍認為，民進黨開始啟動民眾都不支...

明年增1016架次台北－花蓮航班 傅崐萁：減輕陸運壓力

花蓮經常因天災問題，出現鐵公路無法通行的情形。行政院今天正式核定由花東基金獎助航班，一年新增1016架次航班，北花往返每...

退撫基金績效好 藍委盼還軍公教公道 周弘憲：水庫洞非常大

立法院全院委員會今審查考試院長被提名人周弘憲，國民黨立委徐欣瑩質詢時表示，退撫基金近年績效不錯，今年10月也來到1664...

併入政院？ 周弘憲：國考國人信賴 但不一定設在考試院

立法院今天舉行全院委員會，審查考試院人事同意權案，考試院長被提名人周弘憲表示，如果有考試院併入行政院的擬議，大家有共識就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。