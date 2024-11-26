綠營要罷李彥秀？ 陳玉珍：國民黨也可鎖定吳思瑤

台北市內湖科技園區周邊今有團體發起罷免國民黨立委李彥秀遊行，準備展開連署。國民黨立委陳玉珍認為，民進黨開始啟動民眾都不支持的大罷免，國民黨不會坐以待斃，如果綠營真的要罷李彥秀，他們也可以罷免民進黨立委吳思瑤予以回擊。

面對罷免遊行，李彥秀說，選舉與罷免都是人民的權利，尊重民眾罷免權的行使。但從基隆罷樑以及對於立委的大罷免，看到政黨與側翼不斷利用假訊息、斷章取義的資訊進行仇恨動員，進行政黨造勢，為執政黨荒腔走板的施政擦脂抹粉、轉移焦點，真正傷害的是社會的團結，以及台灣的民主，就是輸不起的延長賽。

國民黨立委賴士葆說，這種惡鬥實在沒有必要，謝國樑罷免案已經證明老百姓並不支持此種行為，這種做法只會激化朝野關係，民團現在要發動罷免，最好謹慎。

陳玉珍指出，民進黨開始啟動大罷免，李彥秀只是開端，國民黨希望能停止惡霸情形。綠營如果真將李彥秀列入罷免名單，藍營也會提吳思瑤，雖然不希望啟動，但如果對手不願停手，國民黨陣營有對策，絕不會坐以待斃。