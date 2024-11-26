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退撫基金績效好 藍委盼還軍公教公道 周弘憲：水庫洞非常大

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院今天開全院委員會對考試院人事案進行審查，考試院長被提名人周弘憲上午進行報告並備質詢。記者潘俊宏／攝影
立法院今天開全院委員會對考試院人事案進行審查，考試院長被提名人周弘憲上午進行報告並備質詢。記者潘俊宏／攝影

立法院全院委員會今審查考試院長被提名人周弘憲，國民黨立委徐欣瑩質詢時表示，退撫基金近年績效不錯，今年10月也來到1664億元，可否還給遭刪減年金的軍公教人員公道？周弘憲坦言，「還不足夠，水庫坑洞非常大。」

徐欣瑩質詢表示，憲法增修條文第6條把公務員的任免、考績、升遷等把原本人事制度，現在只剩法治事項，「完全矮化考試院的職責，儼然變成行政院的法制局」。

徐說，去年公務人員保障暨培訓委員會提出霸凌案件數字，從2022年至2023年有31件，「行政體系的霸凌是存在的，保訓會也是知道的，但為何沒有主動？」像近期勞動部霸凌案，保訓會為何沒有主動約談？對目前保訓機制還滿意？

「不會矮化。」周弘憲表示，若公務員遇到霸凌案，可向機關反映，但若對於機關管理措施有問題，可以再申訴，可向保訓會申訴，不過因為保訓會主要負責「再申訴」，要等有再申訴案件進來才會處理；他也強調，當然保訓機制還要再加強，因涉及權責，會把法律再修得更完整。

另徐欣瑩也追問退撫基金部分，認為如今的退撫基金沒有法制化，也沒有開會會議記錄等，而近年基金的績效不錯，現在這種情形下，盼可以還給那些被大幅刪減年金的軍公教人員公道。

周弘憲則說，退撫基金當然要法制化沒有錯，但目前會議記錄、績效都是有紀錄的，很多事項都有在網站上公開，至於因國際股市好，所以連帶退撫基金績效好，可是目前仍然不足，「水庫坑洞非常大」。

周弘憲 立法院 考試院 軍公教

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