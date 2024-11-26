外交部：駐南非代表處正常運作 中共可能再施壓迫遷

南非政府先前要求台灣駐南非代表處遷出首都普勒托利亞。外交部今天表示，南非政府主動撤除10月30日的遷處期限，代表處目前正常運作，目前雙邊談判仍在進行，台灣盼雙方在沒有結論之前，不做任何的改變。

南非政府10月7日要求台灣駐南非代表處於10月30日遷出首都普勒托利亞，且以電郵述明「沒有協商空間」；外交部在10月29日遷處期限前夕宣布，在各方努力下，南非政府願改循雙方既有官方溝通管道與台灣磋商。

外交部今天上午舉行例行記者會；外交部亞西及非洲司參事王文麟表示，外交部針對南非政府迫遷案有做過很多演練，因應的措施都做好了，目前駐南非代表處都還是正常的運作。

王文麟表示，經過駐南非代表處的努力，以及與台灣民主理念相近的國家駐南非大使館以及南非政要的協助下，南非政府主動將10月30日的遷館期限「已經拿掉了」，所以雙邊仍在談判、討論，外交部希望在台斐雙方沒有結論之前，不做任何的改變。

媒體關切，中共中央政治局常委、中紀委書記李希於5日至7日訪問南非時，有無提出堅持要台灣遷館的要求。

王文麟表示，駐南非代表處透過很多不同的管道跟情資的蒐集，研判中共在此敏感期間內，派遣中央政治局常委訪問南非，很有可能就是再次施壓南非政府，持續逼迫台灣駐南非代表處搬遷。

王文麟表示，中共持續施壓他國政府，打壓台灣的行徑，顯示其霸權主義的特質，也會引發許多支持民主理念的國家與有志之士的高度警覺，外交部將持續在對等尊嚴的原則下，了解南非政府對台斐關係的看法，並與其交換意見。