快訊

12強賽／與陳傑憲有開轟巧合！小園海斗讚：太厲害太帥

震撼！李奧納多瘋傳將結婚 情定26歲義大利超模

12強賽／超珍貴冠軍盃由棒協保存 未來有機會公開展出

併入政院？ 周弘憲：國考國人信賴 但不一定設在考試院

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院今天召開全院委員會對考試院人事案進行審查，考試院長被提名人周弘憲上午進行報告並接受詢問。記者潘俊宏／攝影
立法院今天召開全院委員會對考試院人事案進行審查，考試院長被提名人周弘憲上午進行報告並接受詢問。記者潘俊宏／攝影

立法院今天舉行全院委員會，審查考試院人事同意權案，考試院長被提名人周弘憲表示，如果有考試院併入行政院的擬議，大家有共識就會尊重。

立法院全院委員會上午審查周弘憲人事案，民眾黨立委黃國昌詢問，考試院之存在是否為考試公平、文官中立的必要條件，周弘憲表示，國家考試由考試院主辦，已經取得國人信賴跟肯定，但是也不一定要設在考試院。

黃國昌再問，是否贊成考試院職權併入行政院，周弘憲則說，這個涉及修憲，目前在人事業務方面，依照五權憲法規定，兩院運作一切正常。

黃國昌詢問，周弘憲過去的主張為何，其實大家心裡都很清楚，針對考試院的存廢問題，必須按照修憲程序進行，如果有立委啟動修憲，仍然會請教考試院的意見，若有幸擔任考試院長，是否會表達任何看法，周弘憲表示，「考試院要表達任何看法，當然必須徵詢考試委員。」

黃國昌追問，是否贊成考試院併入行政院，周弘憲則說，「如果有這樣的擬議，然後大家有共識，當然我們也會尊重」，自己過去沒有特別思考。

不過，黃國昌指出，周弘憲跟考試院副院長被提名人許舒翔，過去曾經在2020年發表聯合聲明，提及文官中立跟考試公平，「考試院的存在不是必要條件」，也提到多數社會意見跟黨派看法，就是考試院併入行政院、監察院併入立法院，我國必須採取三權分立。

黃國昌詢問，考試權跟行政權分裂，到底會產生什麼問題，考試院應該要有很深刻的感受，考試院前院長黃榮村曾經說過，他有末代考試院長的心理準備，所以責任更加重大，過去擔任考試院正副院長，兩人是否有履行責任，周弘憲聽聞後僅說，「我們都照憲法規定處理。」

周弘憲 考試院 黃國昌

延伸閱讀

警消人員組工會不鬆口 周弘憲：修公協法組特種協會

公務員可比照校園設心理健康假？周弘憲：原則上可行

藍委問支持退休金停止遞減？ 周弘憲：目前無年改規畫

勞動部職場霸凌 周弘憲盼修法保障公務員

相關新聞

獨／賀12強奪冠！央行規劃發紀念幣

中華隊贏得世界棒球賽12強冠軍，傳出賴清德總統規畫將500元鈔票改版成「台灣棒球英雄」版。國民黨立委賴士葆說，改版涉及複...

傳賴清德想把500元鈔票印中華隊 綠委支持發行紀念鈔

中華隊在世界12強棒球賽勇奪冠軍，振奮人心，傳出賴清德總統有意將現行500元紙鈔上的正面圖像「少棒小將」改成台灣棒球英雄...

綠營要罷李彥秀？ 陳玉珍：國民黨也可鎖定吳思瑤

台北市內湖科技園區周邊今有團體發起罷免國民黨立委李彥秀遊行，準備展開連署。國民黨立委陳玉珍認為，民進黨開始啟動民眾都不支...

明年增1016架次台北－花蓮航班 傅崐萁：減輕陸運壓力

花蓮經常因天災問題，出現鐵公路無法通行的情形。行政院今天正式核定由花東基金獎助航班，一年新增1016架次航班，北花往返每...

退撫基金績效好 藍委盼還軍公教公道 周弘憲：水庫洞非常大

立法院全院委員會今審查考試院長被提名人周弘憲，國民黨立委徐欣瑩質詢時表示，退撫基金近年績效不錯，今年10月也來到1664...

併入政院？ 周弘憲：國考國人信賴 但不一定設在考試院

立法院今天舉行全院委員會，審查考試院人事同意權案，考試院長被提名人周弘憲表示，如果有考試院併入行政院的擬議，大家有共識就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。