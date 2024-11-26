併入政院？ 周弘憲：國考國人信賴 但不一定設在考試院

立法院今天舉行全院委員會，審查考試院人事同意權案，考試院長被提名人周弘憲表示，如果有考試院併入行政院的擬議，大家有共識就會尊重。

立法院全院委員會上午審查周弘憲人事案，民眾黨立委黃國昌詢問，考試院之存在是否為考試公平、文官中立的必要條件，周弘憲表示，國家考試由考試院主辦，已經取得國人信賴跟肯定，但是也不一定要設在考試院。

黃國昌再問，是否贊成考試院職權併入行政院，周弘憲則說，這個涉及修憲，目前在人事業務方面，依照五權憲法規定，兩院運作一切正常。

黃國昌詢問，周弘憲過去的主張為何，其實大家心裡都很清楚，針對考試院的存廢問題，必須按照修憲程序進行，如果有立委啟動修憲，仍然會請教考試院的意見，若有幸擔任考試院長，是否會表達任何看法，周弘憲表示，「考試院要表達任何看法，當然必須徵詢考試委員。」

黃國昌追問，是否贊成考試院併入行政院，周弘憲則說，「如果有這樣的擬議，然後大家有共識，當然我們也會尊重」，自己過去沒有特別思考。

不過，黃國昌指出，周弘憲跟考試院副院長被提名人許舒翔，過去曾經在2020年發表聯合聲明，提及文官中立跟考試公平，「考試院的存在不是必要條件」，也提到多數社會意見跟黨派看法，就是考試院併入行政院、監察院併入立法院，我國必須採取三權分立。

黃國昌詢問，考試權跟行政權分裂，到底會產生什麼問題，考試院應該要有很深刻的感受，考試院前院長黃榮村曾經說過，他有末代考試院長的心理準備，所以責任更加重大，過去擔任考試院正副院長，兩人是否有履行責任，周弘憲聽聞後僅說，「我們都照憲法規定處理。」