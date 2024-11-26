獨／賀12強奪冠！央行規劃發紀念幣

中華隊贏得世界棒球賽12強冠軍，傳出賴清德總統規畫將500元鈔票改版成「台灣棒球英雄」版。國民黨立委賴士葆說，改版涉及複雜的行政程序及龐大預算，恐緩不濟急，他建議央行可以先發行紀念幣。據了解，為滿足球迷期待，央行已經著手在規劃發行12強奪冠紀念幣。

新北市議員張維倩透露，賴總統看到中華隊奪冠，未來規畫將500元鈔票上的「少棒小將」改版成「台灣棒球英雄」，來紀念這次得來不易的殊榮。

民進黨前立委高志鵬曾在2017年倡議修法，推動「新」新台幣設計運動，時任央行總裁的彭淮南在立院答詢時表示，假若鈔幣要更換全部回收，至少要花6年時間、金額500億元。

賴士葆表示，中華隊奪冠絕對值得慶祝，但若要將500元鈔票改版，雖然單一面額值超不需要500億，但也所費不貲，且明年度中央政府總預算已經在立院審議，若要追加預算幫500元改版，還要另外送追加預算到立院；更何況，紙鈔要改版，從設計開始一直到行政院院會通過，也需要時間完備程序，不如先發行紀念幣來滿足球迷期待。

據了解，央行已經在規劃仿效「生肖紀念套幣」發行12強奪冠紀念幣，一方面可以加速行政作業的流程，儘速滿足球迷；二方面，官方獨家、限量發行更具有紀念收藏價值。

以央行今年發行的「甲辰龍年生肖紀念套幣」為例，共計銷售9萬套，採面額新台幣100元銀幣及面額新台幣10元銅合金幣各一枚組合成套，每套售價新台幣1900元，目前市價已經喊到每套超過4000元。