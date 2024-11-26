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警消人員組工會不鬆口 周弘憲：修公協法組特種協會

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院今天召開全院委員會對考試院人事案進行審查，考試院長被提名人周弘憲上午進行報告並接受詢問。記者潘俊宏／攝影
立法院今天召開全院委員會對考試院人事案進行審查，考試院長被提名人周弘憲上午進行報告並接受詢問。記者潘俊宏／攝影

立法院今天舉行本會期第一次全院委員會，審查第14屆考試院院長被提名人周弘憲人事同意案。朝野立委關注警消是否可以組織工會，捍衛自身權利？周弘憲表示，考試院已於7月提出「公務人員協會法」修正草案，讓警消組織特種協會。

民進黨立委張雅琳、國民黨立委王鴻薇關注警消權益，詢問周弘憲對於警消能否組織工會的態度。

周弘憲表示，公務員是在執行公權力，組工會會不會有其他問題產生？要慎重。立法院社福及衛環委員會已經在今年5月要求考試院提出公務人員協會法修正草案，考試院已經在7月提出，立法院可以就新的協會法來審議。

周弘憲強調，新法進步很多，包括門檻降低、協商事項從3項變成8項，裁決機構也有改進，最重要的是可以組警消特種協會，這對警消來講蠻重要的，因為過去警消在中央必須參加內政部的協會、在地方就要參加各地方政府的協會，如果可以各別組特種協會，訴求會比較聚焦，若有需要再斟酌修正之處，尊重立法院的審議結果。

張雅琳詢問，就算警消可以組織特種協會，但爭議權還是無法行使。周弘憲說，爭議權就是所謂的罷工權，而公務員是在執行公權力跟人民的生命財產、公共安全有關。

張雅琳指出，國外消防員可以罷工，並請教周弘憲的看法。周弘憲表示，很多國家的警消可以參加工會，但韓國、英國的警察不行參加工會，日本、新加坡則是警消都不能參加，有參加工會的國家如美國、德國禁止罷工，各國規定不一樣。

周弘憲說，希望把公務人員協會法更精進，照顧警消人員的權益，在特種協會裡面聚焦權利，訴求比較有效果，這是比較妥善的解決方法。

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