快訊

12強賽／與陳傑憲有開轟巧合！小園海斗讚：太厲害太帥

震撼！李奧納多瘋傳將結婚 情定26歲義大利超模

12強賽／超珍貴冠軍盃由棒協保存 未來有機會公開展出

京華城案不閱卷僅律見 北院提早召開李文宗延押庭

中央社／ 台北26日電

北檢偵辦京華城等案，聲請延長羈押前台北市長辦公室主任李文宗。台北地院今天說，因辯護人與李男討論後表示不閱卷只需律見，提早於11時開延押訊問庭，庭訊約40分鐘結束。

北檢9月認定李文宗涉犯貪污治罪條例行、收賄罪等，有勾串之虞，向北院聲請羈押禁見獲准。羈押期限將至，檢察官聲請延押李文宗。

檢方指出，李文宗涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂、中華民國刑法公益侵占、背信罪嫌等，有勾串共犯或證人之虞，向北院聲請延押，並聲請限制閱卷，限制方式只能手抄筆記於筆記紙，筆記紙於延押庭訊問結束須交回北院，卷證不能複製、攝影等。

北院法官上午開限制閱卷庭，請檢察官到庭敘明限制閱卷理由及方式，並請辯護人到庭陳述意見，並於下午2時開延押訊問庭，但因辯護人與李文宗討論後表示不閱卷，並表示所需律見時間至上午11時，之後即可開庭。法官改定上午11時開延押訊問庭。

京華城 李文宗

延伸閱讀

柯文哲「心腹」李文宗延押今開庭 京華城案5人仍在押

京華城案 北院下午召開李文宗延押庭

京華城案 柯文哲大帳房李文宗不認罪…聲請延押下周二開庭

京華城案 北檢聲請李文宗延押、朱亞虎認罪具保停押

相關新聞

獨／賀12強奪冠！央行規劃發紀念幣

中華隊贏得世界棒球賽12強冠軍，傳出賴清德總統規畫將500元鈔票改版成「台灣棒球英雄」版。國民黨立委賴士葆說，改版涉及複...

傳賴清德想把500元鈔票印中華隊 綠委支持發行紀念鈔

中華隊在世界12強棒球賽勇奪冠軍，振奮人心，傳出賴清德總統有意將現行500元紙鈔上的正面圖像「少棒小將」改成台灣棒球英雄...

綠營要罷李彥秀？ 陳玉珍：國民黨也可鎖定吳思瑤

台北市內湖科技園區周邊今有團體發起罷免國民黨立委李彥秀遊行，準備展開連署。國民黨立委陳玉珍認為，民進黨開始啟動民眾都不支...

明年增1016架次台北－花蓮航班 傅崐萁：減輕陸運壓力

花蓮經常因天災問題，出現鐵公路無法通行的情形。行政院今天正式核定由花東基金獎助航班，一年新增1016架次航班，北花往返每...

退撫基金績效好 藍委盼還軍公教公道 周弘憲：水庫洞非常大

立法院全院委員會今審查考試院長被提名人周弘憲，國民黨立委徐欣瑩質詢時表示，退撫基金近年績效不錯，今年10月也來到1664...

併入政院？ 周弘憲：國考國人信賴 但不一定設在考試院

立法院今天舉行全院委員會，審查考試院人事同意權案，考試院長被提名人周弘憲表示，如果有考試院併入行政院的擬議，大家有共識就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。