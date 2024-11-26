京華城案不閱卷僅律見 北院提早召開李文宗延押庭

北檢偵辦京華城等案，聲請延長羈押前台北市長辦公室主任李文宗。台北地院今天說，因辯護人與李男討論後表示不閱卷只需律見，提早於11時開延押訊問庭，庭訊約40分鐘結束。

北檢9月認定李文宗涉犯貪污治罪條例行、收賄罪等，有勾串之虞，向北院聲請羈押禁見獲准。羈押期限將至，檢察官聲請延押李文宗。

檢方指出，李文宗涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂、中華民國刑法公益侵占、背信罪嫌等，有勾串共犯或證人之虞，向北院聲請延押，並聲請限制閱卷，限制方式只能手抄筆記於筆記紙，筆記紙於延押庭訊問結束須交回北院，卷證不能複製、攝影等。

北院法官上午開限制閱卷庭，請檢察官到庭敘明限制閱卷理由及方式，並請辯護人到庭陳述意見，並於下午2時開延押訊問庭，但因辯護人與李文宗討論後表示不閱卷，並表示所需律見時間至上午11時，之後即可開庭。法官改定上午11時開延押訊問庭。