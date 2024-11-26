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陸批賴總統「竄訪」外交部：第三國無說三道四的空間

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
外交部發言人劉永健。圖／本報資料照片
外交部發言人劉永健。圖／本報資料照片

賴清德總統月底將出訪太平洋3友邦，是就任總統後首度出訪。中國大陸外交部日前批評賴「竄訪」搞政治操弄。我外交部發言人劉永健今天表示，作為一個主權獨立的國家，元首外交是我國的基本權益，賴總統出訪友邦，沒有第三國說三道四的空間。

外交部今舉行例行記者會。國防部偵測到中共空飄氣球在基隆西北海域出現，大陸外交部被問及相關問題時，回應台灣沒有什麼國防部也非外交問題。此外，世界十二強棒球賽冠軍戰，台灣拿下冠軍，有大陸網友在網路上以「恭喜台灣省省隊」的矮化我國主權字眼。

劉永健表示，外交部有更重要的議題要投注心力，對於對岸近乎掩耳盜鈴、自欺欺人的說法，以及中國網友沒有素質、不具水準的發言，外交部不一一浪費時間回應。

中共 出訪 國防部 外交部

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