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公務員可比照校園設心理健康假？周弘憲：原則上可行

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院今開全院委員會審查考試院人事案，考試院長被提名人周弘憲上午進行報告並備質詢。記者潘俊宏／攝影
立法院今開全院委員會審查考試院人事案，考試院長被提名人周弘憲上午進行報告並備質詢。記者潘俊宏／攝影

立法院全院委員會今審查考試院長被提名人周弘憲，針對公務員霸凌爭議，周弘憲表示，會優先從公務人員保障法修法著手，力拚下會期提出。民進黨立委吳思瑤質詢時盼公務體系可比照校園增訂心理假，周邊認同邊說，這方向原則上可行，但細節還要跟相關機關討論。

吳思瑤表示，若要反霸凌、建立正向職場文化， 公務人員保障法修法跟研議設反霸凌專法，「何者可行？」周弘憲坦言，公務員保障法是考試院自己就可以修，但設專法就要跟勞動部商討，且是行政院權責，牽涉部會較多，因此優先從公務員保障法下手，希望可以在院會下會期提出，會努力趕快完成。

至於吳思瑤說，她建議公務體系可以比照校園心理健康假增設，讓公務員可以獲得喘息空間，但考試院銓敘部卻反對，理由是公務員請假會影響民眾服務品質，現行可以用事假、病假等理由，且心理假會標籤化，「銓敘部實在不進步、更沒有同理心。」

周弘憲強調，增設公務人員心理健康假原則上可行，但細節要跟相關機關討論，且修訂公務員請假規則在法律位階上，也不需要送到立院，會盡快研議。

公務員 周弘憲 考試院

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