潘孟安率大法官被提名人拜會 吳思瑤盼有正向結果

立法院將在12月24日進行司法院大法官人事同意權投票，總統府秘書長潘孟安今天陪同7位大法官被提名人拜會立院民進黨團，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，拜會過程氣氛活絡，期待司法院人事佈局能有正向結果。

潘孟安今天陪同台灣大學法律學院特聘教授張文貞、財團法人國會觀察文教基金會董事長姚立明等7位大法官被提名人，拜會民進黨立院黨團，29日將拜會國民黨團、民眾黨團。

吳思瑤指出，因為棒球奪冠效益，場內滿滿正能量，拜會氣氛活絡，幾位大法官被提名人都是法界翹楚，也是合作多年戰友，都非常熟悉，像老朋友彼此招呼，預祝大法官人事同意權審查、投票行使非常順利，期待12月24日耶誕夜，在未來司法院人事佈局有正向結果。

潘孟安拜會後離開時，媒體詢問周五拜會國民黨團、民眾黨團是否有信心？潘孟安表示，「應該有信心，希望能通過審查。」隨即搭車離去。

立法院會今天審查考試院人事同意權案，吳思瑤表示，各黨團都有派代表對被提名人提出詢問，希望透過答詢行使立委審查權，各項考試院承擔業務透過審查、詢答的過程，大家能夠交換意見，進行更進一步審視。

吳思瑤呼籲在野黨，考試委員政治性低，審查程序嚴格處理，執政黨團也派員進行審查、答詢，民進黨團對於審查和同意權行使正向以待，依在野黨目前釋放的訊息，期待在12月17日進行的考試委員同意權案投票有好的結果。