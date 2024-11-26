再提總預算 蔡其昌：未過影響明年經典賽備戰
中華隊在世界12強棒球賽獲得冠軍，接下來將備戰明年經典賽資格賽。不過，因明年度中央政府總預算尚未通過，恐怕對中華隊備戰產生影響，身兼中華職棒聯盟會長的民進黨立委蔡其昌今天表示，大家在政治上意見不同，但希望在國家預算，特別是體育預算能獲朝野支持，想想中華隊奪冠的感動時刻。
蔡其昌表示，中華隊奪冠的感動時刻，是立法院預算支持、選手不服輸拚勁、球迷支持才能拿下世界第一頭銜，缺一不可，希望朝野立委能夠多多想想奪冠感動時刻，沒有他們支持也無法成就。
對於中央政府總預算未通過可能產生的影響，蔡其昌表示，去年經典賽結束後，他有向體育署提出國家賽事精進計畫，接下來還要備戰經典賽，以及國家隊常態化要持續推進，情蒐常態化只是第一步，第二步就是「國家隊常態化」，明年會提出，需要更多預算支持。
蔡其昌強調，預算未通過不只棒球受影響，很多體育項目也會被影響，希望大家想想奪冠感動時刻，棒球把台灣團結起來，立法院也能共同感動到。
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