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中華隊奪冠 洪孟楷支持發行英雄紀念鈔

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，隊員掛上金牌、高舉冠軍獎盃。特派記者許正宏／東京攝影
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，隊員掛上金牌、高舉冠軍獎盃。特派記者許正宏／東京攝影

中華隊日前擊敗日本隊，拿下「世界12強棒球賽」冠軍，引全台轟動。是否應為中華隊優秀奪冠一事，發行紀念鈔為各界討論，國民黨立委洪孟楷今日表態支持，且稱「即刻就該進行」，這是最標準的「國家特殊紀念意義事蹟」。

洪孟楷說，中華英雄12強奪金，有討論500元鈔票可以改版，央行回應會尊重各方意見、審視評估。當然可能想的是，就單一面額鈔票改變，牽一髮而動全身；不過還是請央行能夠大力審慎評估。然而有件事情倒是馬上可以啟動，就我國「金銀幣及紀念性券幣發行辦法」內規範，能發行可流通的500元英雄紀念鈔，一樣可當一般貨幣使用，也能具有獨特意義，更彰顯這次奪冠的難得與偉大。

洪孟楷表示，首先根據「金銀幣及紀念性券幣發行辦法」第五條規定，發行主題，以國家重大慶典、重要節日、舉辦著名國際性活動或國家其他具有特殊紀念意義之事蹟為限。中華隊在國際一級棒球賽事奪冠，振奮全台，這不是國家特殊紀念意義事蹟，什麼才是？發行紀念鈔特別具有意義。

洪孟楷提到，同樣是第五條規定，只要央行擬定報行政院核定即可，簡化許多流程，能夠更迅速地推動辦理。依央行的網站上顯示，過去僅發行過建國五十年及百年紀念鈔，以當時50元及100元面額為主體，且一樣是能夠流通使用。用特殊事蹟做紀念鈔是創舉，更能突顯這次中華隊得來不易的首次奪冠。

洪孟楷強調，「身為一個棒球迷，我完全期待2026WBC、2028洛杉磯奧運棒球再次入選，中華隊都能夠繼續創下佳績；另外中華郵政也能動起來，雖然現在郵票寄信使用人較少，之前奧運首次奪金也有紀念郵票，今年12強奪冠紀念郵票當然應該儘速推出，讓國人同感驕傲。」

央行 洪孟楷 鈔票

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