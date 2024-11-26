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大法官被提名人拜會民進黨團 吳思瑤：預祝一切順利

中央社／ 台北26日電

總統府秘書長潘孟安今天陪同司法院正副院長、大法官被提名人赴立法院拜會民進黨立法院黨團。民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪說，會中氣氛活絡，幾位被提名人都是法界翹楚也是老朋友，預祝一切都能順利。

總統賴清德8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。

潘孟安今天率大法官被提名人拜會民進黨立法院黨團，進行15分鐘左右的閉門會議，過程中不時有掌聲傳出。

潘孟安會前、會後都未接受媒體聯訪，僅離開時被問到台灣棒球英雄大遊行下午登場，是否有雨備方案。他說，都有、辦喜事，大家都準備好了。

媒體追問，26日將陪同司法院正副院長、大法官被提名人拜訪國民黨團以及民眾黨團，是否有信心。潘孟安指出，應該有信心。

吳思瑤接受媒體聯訪指出，會議室內的士氣非常高昂，也因為棒球的效應有滿滿正能量，潘孟安帶領這些被提名人來拜會，黨團成員熱情相待，而且幾位被提名人都是法界翹楚，也跟黨團成員在一些法律議案有很多的合作，互動起來非常和善，像是老朋友一樣彼此招呼。

此外，立法院朝野黨團日前協商司法院人事同意權案相關審查時程，各黨團達成共識，將於12月24日行使同意權案記名投票表決。

吳思瑤說，期盼TEAM TAIWAN的集氣加油，預祝大法官人事同意權案都能非常順利，當天也是聖誕夜，希望給民眾一個好的未來司法院人事布局、有正向結果。

另外，媒體詢問考試委員人事同意權案審查情況，吳思瑤說，今天進入審查程序，各黨團都有推派代表，希望過程中彼此能交換意見，進行更進一步的審視。

吳思瑤認為，此案的政治性相對較低，民進黨團正向以待，根據在野黨目前釋放出來的訊息來看，民進黨團正向期待有好的結果，但審查程序都要嚴格進行。

司法院 吳思瑤 大法官 潘孟安

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