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大罷免第一槍對準李彥秀？ 藍營人士：背後恐有政黨操作

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委準備面臨罷免潮？今日在內科有團體發起罷免藍委李彥秀的遊行，準備展開連署。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委準備面臨罷免潮？今日在內科有團體發起罷免藍委李彥秀的遊行，準備展開連署。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委準備面臨罷免潮？今日在內科有團體發起罷免藍委李彥秀的遊行，準備展開連署。李彥秀對此表示，她相信也尊重港湖選民的睿智決定。有藍營人士說，背後如無政黨支持，要成案都困難，重點是誰要接著選。

面對罷免遊行，李彥秀說，選舉與罷免都是人民的權利，尊重民眾罷免權的行使。但從基隆罷樑以及對於立委的大罷免，看到政黨與側翼不斷利用假訊息、斷章取義的資訊進行仇恨動員，進行政黨造勢，為執政黨荒腔走板的施政擦脂抹粉、轉移焦點，真正傷害的是社會的團結，以及台灣的民主，就是輸不起的延長賽。

李彥秀強調，她對於國會的問政以及地方的服務都深具信心，每一天都在基層與民眾一起呼吸，守護港湖鄉親，相信也尊重港湖選民睿智的決定。

明年2月起，第11屆立法院就職滿一年。民進黨始終不排除針對藍營立委發起大罷免，今日遊行劍指李彥秀，或成明年罷免潮的第一聲槍響。藍營人士表示，如要發起罷免，後面沒有政黨或特定勢力、人士支持，事實上連成案都困難，第一階段連署或許容易，但第二階段連署絕對困難，公民團體要獨力讓罷免成案「幾乎不可能」。

該人士說，其次，要發起罷免藍委，要準備好要上場打補選的「人選」，以目前的內湖、南港來說，前立委高嘉瑜傳要接退輔會底下投資的欣欣大眾百貨公司董事長，又曾公開宣稱要戰台北市長，做好「征戰基隆市長的準備」，心到底還有沒有在港湖，留給外界評斷。

該人士指出，至於台灣基進黨的吳欣岱，地方都知道她目標在台北市港湖區議員，故也排除在外。所以，背後究竟誰要推動罷免以得利，這答案或許不久後就會揭曉。他也要提醒，最後如果罷免不成，甚至連成案都沒有，背後推動的政黨或特定人士恐會灰頭土臉，基隆市長謝國樑罷免案就是最明顯例子，奉勸「謹慎思考」。

李彥秀 罷免

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