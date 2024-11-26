藍委問支持退休金停止遞減？ 周弘憲：目前無年改規畫

國民黨團先前提案修法，主張今年起停止遞減退休公教所得替代率。考試院長被提名人周弘憲今天在立法院表示，涉及整體制度變革，應該多聽社會各界意見，挹注款的減少，會對基金財務產生很大影響。他也表示，目前沒有年金改革任何規畫。

立法院全院委員會今上午審查考試院長被提名人周弘憲的人事同意權。

國民黨立委葉元之詢問周弘憲對國民黨的年改修法版本態度，並指出，民進黨政府當時粗暴改革、搞民粹，不把公務員對國家奉獻當一回事，時任立委段宜康更稱「公務員吵愈兇我砍愈兇」，國家怎能違反信賴保護原則？

周弘憲表示，信賴保護原則應該普遍適用，但因特殊情況下，有其他重大法益情形。而信賴保護與溯及既往部分，由於大法官已經做出決議，他們必須遵循。

周弘憲表示，年金改革後，考試院希望提高績效；另外，政府也會依照退撫法第92條規定，水庫的大缺口由政府分年撥補，這樣會使基金財務比較健全。

現行年改版本將公務員所得替代率設有十年過渡期，於改革首年降至本俸二倍的75%，再依年減1.5個百分點的幅度，在2029年降至60%。

葉元之問，是否支持先凍砍所得替代率，再研議如何兼顧信賴保護原則與國家法益保障？周弘憲說，所得替代率若未繼續調降，挹注款會減少；年改節省的經費，依法必須撥入水庫，如果節省費用愈多，挹注到水庫經費就愈多。若挹注款減少，會對基金財務產生很大影響。

此外，葉元之也詢問，退休警消人員可否訂定特別的所得替代率，上限改為90%？周弘憲表示，照顧警消人員是公部門必須要做的，但若提高所得替代率到90%，會與公務員產生差距，大家繳費都是一樣的，但替代率不同，會產生不公平，」且警消各方面待遇已稍比公務員優厚一點，自願退休與屆齡退休的年齡也有調降。