快訊

不只每天一次！頻繁大便正常嗎？專家告訴你7個可能原因

許銘春愛馬仕絲巾風波 洪申翰宣布禁送禮：我不吃這一套

流通商戰／北車商場明年重新招標 微風保得住金雞母？

勞動部職場霸凌 周弘憲盼修法保障公務員

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院今天召開全院委員會對考試院人事案進行審查，考試院長被提名人周弘憲上午進行報告並備質詢，周弘憲承諾若通過提名下會期就會提出修法。記者潘俊宏／攝影
立法院今天召開全院委員會對考試院人事案進行審查，考試院長被提名人周弘憲上午進行報告並備質詢，周弘憲承諾若通過提名下會期就會提出修法。記者潘俊宏／攝影

立法院今天召開全院委員會對考試院人事案進行審查，考試院長被提名人周弘憲上午進行報告並備質詢，考試院長被提名人周弘憲報告表示，若通過提名會研議將職場霸凌相關措施提升到法律位階。

國民黨立委葉元之、民眾黨立委黃國昌質詢指考試院對公務員遭霸凌長期不作為。葉元之表示，官僚系統官官相護，公務員遭到霸凌時先要到原機關申訴，之後才能到其他機關申訴，但這次事件是勞動部一直沒有結論，考試院應該主動出擊。民眾黨立委黃國昌說，各機關的「安衛辦法」沒有法律效果與罰則，而且行政院有遭霸凌的申訴法規、考試院也有相關法規，到底要公務員適用哪一條才有實質保障，被提名人身為現任考試院副院長，卻對安衛辦法十年都不修法。

周弘憲表示，同意應該增訂公務員保障法的反霸凌條款，希望將霸凌提高到法律位階，這樣對公務員比較有保障，讓相關單位與當事人負有行政責任，同時承諾下會期就會提出修法，希望若不需要到一年就能修法完成。

立法院今天召開全院委員會對考試院人事案進行審查，考試院長被提名人周弘憲上午進行報告並備質詢，表示若通過提名會研議將職場霸凌相關措施提升到法律位階。記者潘俊宏／攝影
立法院今天召開全院委員會對考試院人事案進行審查，考試院長被提名人周弘憲上午進行報告並備質詢，表示若通過提名會研議將職場霸凌相關措施提升到法律位階。記者潘俊宏／攝影
立法院今天召開全院委員會對考試院人事案進行審查，考試院長被提名人周弘憲上午進行報告並備質詢，表示若通過提名會研議將職場霸凌相關措施提升到法律位階。記者潘俊宏／攝影
立法院今天召開全院委員會對考試院人事案進行審查，考試院長被提名人周弘憲上午進行報告並備質詢，表示若通過提名會研議將職場霸凌相關措施提升到法律位階。記者潘俊宏／攝影

公務員 考試院 職場霸凌

延伸閱讀

藍委擬刪考院3首長開院會條款 周弘憲：出席使決策更周延

周弘憲：若獲立院同意任考試院長 研議修法防職場霸凌

潛艦國造後續預算 黃國昌：依時程編列才負責任

郭國文要辜仲諒12強賽獎金加碼 黃國昌酸陳啓昱把錢吐出來

相關新聞

周弘憲：若獲立院同意任考試院長 研議修法防職場霸凌

立法院全院委員會今審查考試院長被提名人周弘憲。周弘憲在說明時，提及日前的勞動部勞發分署發生職場霸凌不幸事件，令人心痛，若...

柯文哲「心腹」李文宗延押今開庭 京華城案5人仍在押

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城弊案，上周五對柯文哲的心腹「大帳房」李文宗聲請延長羈長押禁見2月，台北地院今天上...

大罷免第一槍對準李彥秀？ 藍營人士：背後恐有政黨操作

國民黨立委準備面臨罷免潮？今日在內科有團體發起罷免藍委李彥秀的遊行，準備展開連署。李彥秀對此表示，她相信也尊重港湖選民的...

工商早餐會 卓榮泰：2032年前電力充足 對新核能採開放態度

工商協進會今舉行工商早餐會，行政院長卓榮泰表示，未來施政重點為「五」、「五零」、「五百」，並強調未來供電絕對充足，對新核...

陸批賴總統「竄訪」外交部：第三國無說三道四的空間

賴清德總統月底將出訪太平洋3友邦，是就任總統後首度出訪。中國大陸外交部日前批評賴「竄訪」搞政治操弄。我外交部發言人劉永健...

公務員可比照校園設心理健康假？周弘憲：原則上可行

立法院全院委員會今審查考試院長被提名人周弘憲，針對公務員霸凌爭議，周弘憲表示，會優先從公務人員保障法修法著手，力拚下會期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。