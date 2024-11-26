勞動部職場霸凌 周弘憲盼修法保障公務員
立法院今天召開全院委員會對考試院人事案進行審查，考試院長被提名人周弘憲上午進行報告並備質詢，考試院長被提名人周弘憲報告表示，若通過提名會研議將職場霸凌相關措施提升到法律位階。
國民黨立委葉元之、民眾黨立委黃國昌質詢指考試院對公務員遭霸凌長期不作為。葉元之表示，官僚系統官官相護，公務員遭到霸凌時先要到原機關申訴，之後才能到其他機關申訴，但這次事件是勞動部一直沒有結論，考試院應該主動出擊。民眾黨立委黃國昌說，各機關的「安衛辦法」沒有法律效果與罰則，而且行政院有遭霸凌的申訴法規、考試院也有相關法規，到底要公務員適用哪一條才有實質保障，被提名人身為現任考試院副院長，卻對安衛辦法十年都不修法。
周弘憲表示，同意應該增訂公務員保障法的反霸凌條款，希望將霸凌提高到法律位階，這樣對公務員比較有保障，讓相關單位與當事人負有行政責任，同時承諾下會期就會提出修法，希望若不需要到一年就能修法完成。
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