藍委擬刪考院3首長開院會條款 周弘憲：出席使決策更周延

國民黨立委翁曉玲有意修正「考試院組織法」，刪除考試院3部會首長出席院會的權利，假使修法通過後，立法院仍未完成考委人事同意權，考試院會恐面臨停開。考試院長被提名人周弘憲強調，必須考慮為何這些人要出席，因為相關首長掌握業務執行細節，出席院會能使議案更周延。

考試院人事同意權案延宕多時，立法院今天召開全院委員會，民進黨立委沈伯洋質詢問道，考試院因立法院未審查人事同意權面臨運作空窗，因此啟動緊急應變，在僅有考選部、銓敘部、保訓會首長情況下仍能舉行院會開會，但僅能就緊急必要事項議決，卻遭翁曉玲質疑違憲。

周弘憲回應，考選部、銓敘部、保訓會首長過去長年出席、院會，參與重要政策，但考試院會理論上是由考試院長、考試委員及三首長組成，是不得已的措施。儘管法制上沒問題，但稍嫌欠缺合理性，這段時間通過的議案，後續要經新考委追認才能生效。

沈伯洋追問，翁曉玲近期提案修正「考試院組織法」，不僅將考選部、銓敘部、保訓會降級為考試院下級機關，並從「出席」院會改為「列席（僅諮詢功能）」，等於修回舊法，且考試院會議規則及處務規程應送立法院備查，將導致院與院相互尊重的機制，界線將越來越模糊，導致憲政危機。

周弘憲說明，考試院尊重立法院對組織法的任何修正，但必須考慮到為何這些人要出席院會，儘管考試院負責重大政策方向，但執行細節都是這三個部會來做，三首長出席院會表示意見，能使議案決定更周延；他說，考試院會由七到九名考委為主體，加計不具考委身份的正副院長、三名首長共五人，結構上也未違背憲法。

沈伯洋提醒，希望被提名人在修法過程中能詳細說明，否則在野不斷藉由修法破壞憲政邊界，絕非國家之福，若立法院要去調整員額、出席人數及誰能開會，導致考試院核心業務被侵蝕，他期許考試院長要有強烈態度，讓立委知道考試院堅守的份際在哪裡。