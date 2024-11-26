柯文哲「心腹」李文宗延押今開庭 京華城案5人仍在押

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城弊案，上周五對柯文哲的心腹「大帳房」李文宗聲請延長羈長押禁見2月，台北地院今天上午10時10分先開閱卷庭，下午2時再提解李文宗出庭表示意見。

李文宗的延押聲請案檢方聲請限制閱卷，因此，李的辯護人閱卷時，只能手抄筆記於筆記紙上，筆記紙於延押庭訊問結束，需交回法院，且卷證不能複製、攝影；上午閱卷庭開庭順利，檢方到庭敘明限制閱卷的理由及方式，李的辯護人也出庭。

檢廉調偵辦柯文哲涉及京華城、政治獻金案，前後共聲押7人獲准，扣除涉案的台北市政府兵役處前處長即鼎越開發前董事長朱亞虎上周五以200萬元交保，以及台北市議員應曉薇的助理吳順民於上月25日以500萬元保外，其餘仍在押的5名被告是柯文哲、台北市前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、應曉薇、李文宗。

檢察官本月19日提訊李文宗偵辦，李未認罪，檢方認定李文宗有刑事訴訟法羈押的原因及必要，聲請對李延長羈押禁見。

檢方表示，李文宗今年9月29日經法院裁定羈押2月，檢察官就相關犯罪事實，分別於10月4日、17日、25日，11月6日、8日、19日六度訊問李，使之陳述意見及答辯，並保障其訴訟防禦權之行使。

檢方認為，李文宗涉及貪汙違背職務收受賄賂罪、刑法公益侵占罪、背信罪，李文宗與共犯或證人供述歧異，且有共犯滯留境外，相關事證仍待追查，有事實足認李有勾串共犯或證人之虞，若不予延長羈押，恐使案情隱晦不明之風險驟升，難以有效追訴。

位處台北市松山區的京華城改建「京華廣場」案，容積率由560%一路暴增到840%，檢廉懷疑涉及官商勾結，威京集團主席沈慶京透過台北市議員應曉薇陳情拜訪前副市長彭振聲，並與柯文哲多次「便當會」，致鼎越開發獲20%容積獎勵率、獲不正利益111億元。