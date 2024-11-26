國內放映「國有器官」 累積海外恐嚇已28案

國內各影城從10月起放映描述中國大陸人體器官移植的紀錄片「國有器官」，不過放映戲院及政府機關陸續接到恐嚇訊息，據統計達28起恐嚇案，其中高雄市達到7案。國安局指出，中共對台「長臂管轄」企圖在台灣內部營造反獨、促統氛圍，將密切注意，防範中共對台干預。

國安局明天將赴立法院外交及國防委員會，針對紀錄片「國有器官」在台放映困境以及中國大陸對台灣的長臂管轄策略進行專案報告。

國安局在報告中指出，「國有器官」一片揭露揭露「中共高官活摘人體器官以達延壽目的」等不法行為，從10月上映以來到22日為止，國內影城、政府、議會、學校及媒體等單位，共接獲28起恐嚇案件，其中以高雄市7案最多，台北市、新北市、宜蘭市及刑事局各3案次之，彰化縣2案，桃園市、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣及澎湖縣各有1案。

國安局進一步指出，經刑事局調閱恐嚇電郵來源的IP位置，以法國8案最多、波蘭6案次之，美國、中國大陸各5案，德國、香港及英國各2案，以及泰國、越南、土耳其、日本、西班牙及俄羅斯各1案，據以研判犯嫌透由VPN虛擬私人網路跳板程式寄送恐嚇電郵。目前國內尚未發生恐嚇內容所稱置放爆裂物或實際危害等情，各縣市政府警察局已強化影城周邊巡守及轄內安全維護等作為。

國安局警告，中共對台長臂管轄係以兩岸統一為終極目標，在政治、經濟、社會、文化及軍事等層面，採取系列威脅及干預等手段，意圖在國際孤立台灣，削弱台灣主權，在台內部營造「反獨」、「促統」氛圍。其手法包括侵犯我政府管轄權、制定國安法規管轄涉台事務、強化反獨法律懲治工作、依中共法令逮捕我公民、藉海外情報網威脅國人安全等手段。

為此，國安局表示，將持續密切注意中共對台網路恐嚇，加強國內重要處所安全防護，同時提升國人安全意識、強化國際情報合作，以防範中共對台干預。