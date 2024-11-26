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馬龍、楊倩遭指中共黨員 蕭旭岑：放話官員是台灣之恥

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑說。圖／本報資料照
馬英九基金會執行長蕭旭岑說。圖／本報資料照

前總統馬英九邀請陸生明抵台交流，包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人。自由時報報導，陸生團成員清一色為共青團團員，馬龍、楊倩也具中共黨員身分，引發統戰質疑。馬英九基金會執行長蕭旭岑批評，一天到晚怕被統戰，台灣人的自信到那去了？

蕭旭岑指出，不具名的官員放話，在陸生團到訪的前一天放話抹黑造謠，有本事為何不叫投案的台鹽前董事長陳啓昱還錢，叫陳菊的子弟兵不要再霸凌公務員？

蕭旭岑表示，大陸制度和我們不同，有中共黨員身分根本不足為奇，這與有民進黨身分的台灣民眾去大陸有什麼不一樣？不具名的官員洩漏訪問團團員個資，也汙衊了兩岸交流的意義，根本是「台灣之恥」。台灣如果真的像民進黨自我吹噓的自由民主，對於兩岸民間交流，有什麼好怕的？

蕭旭岑反問，台灣人的自信到那裡去了？中華隊才在日本拿下棒球世界冠軍，如今也來了兩位奧運金牌的大陸選手，還要去體驗棒球，冠軍對冠軍，這樣的體育交流不好嗎？為何有不具名的官員和側翼的學者要自我矮化？「有這樣的官員與學者，真是丟台灣人的臉！」

蕭旭岑說，他感謝陸委會、教育部、移民署等官員的協助，更感謝陸委會主委邱垂正、教育部次長葉丙成有開放的心胸，推動兩岸交流的自信。為何陸委會和教育部都同意了，還有官員對外放話？

蕭旭岑指出，去年也是同樣的套路，一樣是「知情官員」放給自由時報獨家，又是說共青團、黨員，再稱馬英九基金會花巨資邀請他們來統戰。請問去年來的陸生團是有統戰到什麼？有釀成什麼國安危機嗎？相反地，去年陸生團所到之處，受到台灣民眾不分藍綠的歡迎，這才是真正台灣人溫暖、善良的面貌。

蕭旭岑表示，對於「知情官員」將馬英九基金會依法送審的資料，違反個資法外洩給媒體，他深表遺憾，也要請教這些大官，還是民進黨政府認為，只有擁有民進黨黨證的人才配享受個資法的保護，其他台灣人，包括大陸人就應該被官員洩漏個資給媒體公審嗎？

個資 民進黨 蕭旭岑 馬英九

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