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【重磅快評】捨不得子弟兵被圍剿 賴總統幫中華隊抖內？

聯合報／ 主筆室
世界12強中華隊25日從東京返台，搭乘CI0105班機回到桃園機場，賴清德總統呼籲企業界對中華隊「慷慨解囊，多包一些紅包」，圖為他錄製影片在機上放映。圖／截自總統府影片
世界12強中華隊25日從東京返台，搭乘CI0105班機回到桃園機場，賴清德總統呼籲企業界對中華隊「慷慨解囊，多包一些紅包」，圖為他錄製影片在機上放映。圖／截自總統府影片

看準中華隊在世界棒球十二強奪冠的熱潮，不少政治人物紛紛「蹭」了上來。不過有蹭得好的，也有蹭了被痛罵的。後者的代表人物，非民進黨立委郭國文莫屬。因為喊話中華棒協理事長辜仲諒應把獎金從7000萬元加碼到1億，郭國文被網友痛批是「情緒勒索」，「出一張嘴」。郭國文只好公開道歉，說那不是自己本意。

郭國文的「加碼文」被出征，並不讓人意外。一來郭國文自己就是執政黨立委，如果真要對中華隊「獎金加碼」，他其實不用向辜仲諒喊話，只要向執政的民進黨政府爭取即可。二來中華隊奪冠，國人都很興奮，郭國文身為立委，如果真的有心，出錢出力都不在話下，卻只「出一張嘴」，難怪被罵翻。

不過有趣的是，在郭國文被罵翻之後，賴清德總統也跟進話題，呼籲企業界對中華隊「慷慨解囊，多包一些紅包」。比起郭國文，賴總統的「呼籲」又更可笑了。中華隊是國家代表隊，賴清德身為總統，如果真要「獎金加碼」，以賴總統的黨政大權一把抓，不過就是「一聲令下」的事。至於企業要不要加碼，自是企業自己的事，何須賴總統費神？

從政治效應來推敲，賴總統的「呼籲」至少有兩個效果：第一個效果，是如果有企業真的加碼，就可操作成是「呼應賴總統呼籲」才加碼，如此一來，加碼之功，就落到了賴總統身上；第二個效果，是眾所周知，郭國文是賴總統的子弟兵，是根政苗綠的「賴系人馬」，雖然講得不像郭國文直接粗暴，但同樣是「呼籲企業」，也就達到了幫郭國文洗白的目的。只是不管如何洗白、跟進，還是難掩「政府呼籲企業加碼」的荒謬。這就好比有個企業的員工表現不錯，企業老闆自己不幫他們加薪，反而幫他們開直播要抖內一樣。

在郭國文之前，民眾黨不分區立委張啟楷也曾經因為「幫中華隊打分數」，引來鄉民出征。政治人物蹭體育從來不是甚麼新鮮事，但蹭得好不好，也是一門藝術。張啟楷和郭國文的示範，當可做為未來政治人物的負面教材。只是張啟楷比郭國文倒楣的是，他沒有總統幫自己說法背書而已。

張啟楷 賴清德 郭國文

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