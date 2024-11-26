快訊

真實人生／29歲即顛峰 俄羅斯方塊之父餘生的未解之謎

12強賽／接機「黃巾之亂」之亂！采盟免稅店蹭C位合照把中華隊變配角 網嗆抵制

PEETA葛格前妻偷竊錢包 Alisa深夜發長文道歉「暫停所有工作」

聽新聞
0:00 / 0:00

周弘憲：若獲立院同意任考試院長 研議修法防職場霸凌

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院全院委員會今審查考試院長被提名人周弘憲。圖／擷取自國會頻道
立法院全院委員會今審查考試院長被提名人周弘憲。圖／擷取自國會頻道

立法院全院委員會今審查考試院長被提名人周弘憲。周弘憲在說明時，提及日前的勞動部勞發分署發生職場霸凌不幸事件，令人心痛，若能獲立院通過人事同意權，他將研議將職場霸凌相關措施提升到法律位階。

周弘憲指出，考試院掌理公務員保障事項，自有責任給予公務員更友善安全的工作環境；因此，他的人事案如能獲立院審查通過後，將立即責成院屬相關機關，在廣泛爭取各界意見後，儘速擬具「公務人員保障法」修正草案，經考試院會討論後送立院審議，以建構更友善安全的職場環境。

周弘憲表示，考試委員須超出黨派，如各被提名人都能獲立法院審查通過，相信能組成多元又專業的新團隊，針對各項政策法案反覆思辨，找出最好模式，付之施行。除了考試院新團隊必須同心協力，凝聚共識，無論辦理國家考試或進行變革，必須傾聽社會各界意見，尤其是考生和公務員的聲音，並與中央、地方各機關溝通協調，通力合作。

周弘憲1953年在嘉義縣出生，台灣大學法律系畢業，曾任律師、台北市法規會主委、考試院保訓會主委、行政院人事行政局長、銓敘部長、考試院副院長等職務。今年五月獲總統賴清德提名出任考試院長。

周弘憲說，在他前後20年的政務職涯中，掌理法制業務4年、人事業務16年，都是考試院核心業務，獲總統提名為考試院長，如幸獲立院審查同意，他會快進入狀況，並當竭盡所能協同副院長、考試委員、秘書長等，依據憲法妥適擬定考銓、保訓政策。

立法院今上午審查考試院長被提名人，下午審查考試院副院長被提名人，11月29日上午、12月3日、12月6日下午審查考試委員被提名人。審查完畢後，12月17日上午院會行使同意權案記名投票表決。

周弘憲 考試院 職場霸凌

延伸閱讀

新勞長要速修職安法 提出更有彈性勞動政策

南市刑警大隊長遭控職場霸凌不成立 仍將被報請警政署調職

洪申翰接任勞動部長 承諾職場霸凌不再重演

為霸凌案止血 新勞長洪申翰：明天第一個行程去北分署

相關新聞

周弘憲：若獲立院同意任考試院長 研議修法防職場霸凌

立法院全院委員會今審查考試院長被提名人周弘憲。周弘憲在說明時，提及日前的勞動部勞發分署發生職場霸凌不幸事件，令人心痛，若...

工商早餐會 卓榮泰：2032年前電力充足 對新核能採開放態度

工商協進會今舉行工商早餐會，行政院長卓榮泰表示，未來施政重點為「五」、「五零」、「五百」，並強調未來供電絕對充足，對新核...

12強奪冠 許智傑提案修法增設「1124台灣棒球日」

世界12強棒球賽，中華隊奪下隊史首座冠軍。民進黨立委許智傑提案將11月24日設為台灣棒球日，目前正在進行連署，許智傑表示...

國內放映「國有器官」 累積海外恐嚇已28案

國內各影城從10月起放映描述中國大陸人體器官移植的紀錄片「國有器官」，不過放映戲院及政府機關陸續接到恐嚇訊息，據統計達2...

馬龍、楊倩遭指中共黨員 蕭旭岑：放話官員是台灣之恥

前總統馬英九邀請陸生明抵台交流，包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人。自由時報報導，陸生團成員清一色為共青團團員，馬龍...

【重磅快評】捨不得子弟兵被圍剿 賴總統幫中華隊抖內？

看準中華隊在世界棒球十二強奪冠的熱潮，不少政治人物紛紛「蹭」了上來。不過有蹭得好的，也有蹭了被痛罵的。後者的代表人物，非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。