周弘憲：若獲立院同意任考試院長 研議修法防職場霸凌

立法院全院委員會今審查考試院長被提名人周弘憲。周弘憲在說明時，提及日前的勞動部勞發分署發生職場霸凌不幸事件，令人心痛，若能獲立院通過人事同意權，他將研議將職場霸凌相關措施提升到法律位階。

周弘憲指出，考試院掌理公務員保障事項，自有責任給予公務員更友善安全的工作環境；因此，他的人事案如能獲立院審查通過後，將立即責成院屬相關機關，在廣泛爭取各界意見後，儘速擬具「公務人員保障法」修正草案，經考試院會討論後送立院審議，以建構更友善安全的職場環境。

周弘憲表示，考試委員須超出黨派，如各被提名人都能獲立法院審查通過，相信能組成多元又專業的新團隊，針對各項政策法案反覆思辨，找出最好模式，付之施行。除了考試院新團隊必須同心協力，凝聚共識，無論辦理國家考試或進行變革，必須傾聽社會各界意見，尤其是考生和公務員的聲音，並與中央、地方各機關溝通協調，通力合作。

周弘憲1953年在嘉義縣出生，台灣大學法律系畢業，曾任律師、台北市法規會主委、考試院保訓會主委、行政院人事行政局長、銓敘部長、考試院副院長等職務。今年五月獲總統賴清德提名出任考試院長。

周弘憲說，在他前後20年的政務職涯中，掌理法制業務4年、人事業務16年，都是考試院核心業務，獲總統提名為考試院長，如幸獲立院審查同意，他會快進入狀況，並當竭盡所能協同副院長、考試委員、秘書長等，依據憲法妥適擬定考銓、保訓政策。

立法院今上午審查考試院長被提名人，下午審查考試院副院長被提名人，11月29日上午、12月3日、12月6日下午審查考試委員被提名人。審查完畢後，12月17日上午院會行使同意權案記名投票表決。